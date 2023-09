¿Qué estudios tiene Carolina Cruz? En esto se formó la presentadora de “Día a Día”

Si bien, Carolina Cruz lleva mucho tiempo como presentadora en varios programas de televisión nacional, varios de los colombianos que la han visto por años en sus pantallas, se han preguntado si esa fue la carrera que eligió años atrás.

Hoy en día, la caleña hace parte del programa ‘Día a Día’ de Caracol Televisión y en ese segmento, ha logrado acompañar muy bien a Catalina Gómez, a Iván Lalinde y a todos los que hacen parte del matutino.

¿Qué estudios tiene Carolina Cruz?

La exreina vallecaucana Carolina Cruz y actual presentadora aprovechó su paso por el Concurso Nacional de la Belleza al concursar como Señorita Valle en 1999 quedando de virreina en el certamen, esa decisión del jurado le sirvió como trampolín en su crecimiento profesional en la televisión.

Tras su separación con Lincoln Palomeque, Jamil Farah ha flechado el corazón de Carolina e incluso, se les ha visto compartiendo experiencias únicas. Por ello, ninguno de los dos ha dudado en presumir la gran conexión que sienten.

A lo largo de su carrera, Cruz también incursionó en el modelaje, pues fue allí donde le encontró provecho a su estatura, sus caderas y su belleza.

Antes de saltar a la fama y ser una de las presentadoras más queridas del país, fue porrista, pues su padre y su hermano eran grandes hinchas del América de Cali, equipo en el que trabajó.

Además de conocer esos detalles de su vida, en algunos medios nacionales se registró que la caleña decidió estudiar Comunicación Social, sin embargo, no se graduó a causa de todas las oportunidades laborales que se le presentaron.

Su primera aparición en un canal nacional fue en el ‘Noticiero del Espectáculo’, programa de Jorge Barón. Después, se abrió un camino largo en la sección de entretenimiento del noticiero de RCN. La caleña logró llegar al canal, gracias a una recomendación de Andrea Serna.

La expareja de Lincoln Palomeque -mira como luce hoy- recientemente concedió una entrevista al programa Los Informantes de Caracol Televisión y allí habló de sus inicios en televisión y sus primeros pinitos en el mundo del espectáculo nacional en el canal de Jorge Barón Televisión.

“Yo decía: ‘¿Pero este señor (Jorge Barón) por qué me estará llamando? Yo nunca en mi vida he cogido un Teleprónter, nada’. Y empecé a hacer el Noticiero del espectáculo y me empezó a gustar. Ahí ya empecé a trabajar en televisión, y aquí me quedé”, comentó Cruz.

Igualmente, confesó: “Tengo cero miedo a la vejez, la gente es la que tiene en su cabeza un pensamiento súper equivocado... Te ven en la calle y te dicen: ‘¡Ay! Ya se le ven los años’, obvio tengo 43 años, no me voy a quedar detenida en el tiempo de 20 que fue cuando la gente me vio por primera vez en televisión... Voy a envejecer, me van a salir arrugas, todo va cayendo por la ley de la gravedad”