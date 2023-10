¿Qué hace César Escola lejos de las cámaras de ‘Yo me llamo’? Esto confesó

Alas pantallas de Caracol Televisión llegó la novena temporada de Yo me llamo. El programa, al igual que todos los años, pretende encontrar al doble perfecto de un artista musical.

Como jurados repiten Amparo Grisales y César Escola. En cuanto al tercero, esta vez fue el cantante de música popular Pipe Bueno el que estará sentado en la silla de los jueces. Además, Carlos Calero y Melina Ramírez son los presentadores.

Puedes leer: “No quiero volver”: el participante de Yo me llamo que cantó en TransMilenio

Recientemente, se conocieron cuáles son los hobbies del maestro Escola. Lo anterior, gracias a una entrevista que le hizo Caracol Televisión en la revela que es lo que le gusta hacer cuando está fuera de las cámaras de Yo me llamo.

César Escola recordó en ‘Yo me llamo’ qué hace fuera del programa. Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

César Escola detrás de ‘Yo me llamo’

Los colombianos han disfrutado de la magia y el conocimiento de los jurados del programa de imitación. Entre los jueces está César Escola, el cual, en varias ocasiones ha tenido encontrones con las opiniones de sus compañeros.

La popularidad de Escola ha crecido a tal punto que muchos se hacen preguntas relacionadas con su vida personal, entre ellas, qué hace cuando no se encuentra en el programa. En una entrevista con Caracol Televisión reveló cuáles son sus hobbies.

Lee también: Nuevo romance en Yo me llamo: estos son los dos participantes que cedieron al amor

César Escola, conocido como ‘El Maestro’ de 62 años, confesó que es un apasionado por la cocina. Le gusta preparar platos deliciosos para su familia y amigos, y lo hace regularmente, no solo en ocasiones especiales.

“Soy un convencido de que la cocina es un laboratorio de amor, así que no hay nada más lindo que hacerlo hacia los que uno más quiere”, afirmó, diciendo también que su platillo preferido para preparar son los canelones.

Asimismo, César contó que disfruta de escuchar música para relajarse y despejar su mente. Esto se debe a que este símbolo artístico es una parte importante de su vida, ya que compone música a diario.

Puedes leer: Yo me llamo: dos momentos llenos de lágrimas se vivieron en el último capítulo

“Cuando no estoy frente a las cámaras me dedico a componer, entonces me gusta abrir un espacio en la mente y estos ritmos me gustan mucho”, indicó.

¡Conoce una versión más personal de César Escola! 👇 Lejos de las grabaciones, el jurado de #YoMeLlamo nos reveló cuáles son sus pasiones y planes que van más allá de la música. 😁https://t.co/scw0TdTOdK — Caracol Televisión (@CaracolTV) October 27, 2023

Finalmente, dijo que no era muy bueno para los deportes, aunque si los veía algunas veces. También que le encantan los paseos por carretera para conocer lugares cercanos a Bogotá.