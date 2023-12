¿Qué le pasó a Silvia Corzo? Dejó la TV y a esto se dedica actualmente

Para Silva Corzo, su paso por la televisión fue grande y de muchas enseñanzas pero también un poco agotador en términos de horarios y calidad de vida.

La expresentadora de noticias que ha sido parte de diferentes medios de comunicación ha dicho en algunas entrevistas que su salida de los medios fue ocasionada porque no estaba siendo feliz en su trabajo, y porque estaba pasando por problemas de salud.

¿Qué le pasó a Silvia Corzo?

La también abogada de profesión, ha tenido que vivir situaciones duras, pues cuando estaba en la esfera pública empezó a tener episodios de fatiga crónica, fibriomíalgia y ansiedad.

A raíz de ello, decidió empezar a darle más importancia a su salud mental y física y tomar varias clases y cursos para convertirse en ‘life coach’ o consejera de vida.

Ahora, Silvia Corzo se dedica a cuidar de su salud y de la de las personas que la rodean, es conferencista, escritora y coach de vida, graduada de ‘Coaching Hall International’.

Sin embargo, la crisis de coronavirus le afectó mucho, pues la economía de todas las personas se perjudicó en gran proporción: “Volverse independiente es un reto enorme, porque cuando trabajas en una empresa te llega tu cheque cada mes; cuando trabajas independiente tú te haces la platica mensual y yo he tenido meses en los que no tengo nada y meses en los que tengo un poco más y ahorro”, indicó la conferencista bumanguesa al programa “Bravissimo” tiempo atrás.

En dicha entrevista, la periodista también señaló que, luego de parar de recibir ingresos por un contrato fijo, sus finanzas se afectaron e incluso llegó a tener problemas para pagar el arriendo de su casa.

“He tenido que aprender a organizar mis finanzas. En la pandemia fue muy duro para todos y llegamos a momentos en los que, Dios mío, yo pago arriendo, no tengo casa propia (eso fue algo de lo que vendí para poderme sostener), no hay para el arriendo del otro mes, ¿Qué hago?”, agregó en ese momento.

No obstante, Corzo aseguró que justamente en esos momentos de crisis ha logrado encontrar el apoyo, la fuerza y la entereza para superar cada cosa y solucionar este tipo de problemas e inconvenientes.

“Si estás trabajando y estás haciendo las cosas bien, siempre vendrá algo o alguien a ayudarte. Esa confianza siempre me ha sostenido porque alguien llega en los momentos que no he tenido nada y me dice, Silvia, te presto esta plata (…) Primero, confiar; y, segundo, el cambio de mentalidad, no saben lo importante que es”, concluyó.

Silvia, también da master class para las personas que estén interesadas en hacer talleres o actividades con ella y todo lo pueden encontrar en su página web.