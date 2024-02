¿Qué pasó con Ana María Trujillo? Esto hace ahora la actriz y así se ve

Ana María Trujillo empezó a darse a conocer en su carrera televisiva en el magazín Panorama, de Producciones JES, igualmente hizo parte del programa Día a día de Caracol Televisión, razón por la que ganó muchos seguidores.

Además de ser presentadora, Trujillo decidió dedicarse a la actuación siendo su personaje de Manuela Sáenz, en la reconocida novela La quiero a morir, uno de los más recordados.

¿Qué pasó con Ana María Trujillo?

Su divorcio con Francisco Cardona, hermano del actor Manolo Cardona y Juancho Cardona, fue lo que puso los focos de los medios sobre su vida privada, pues según la artista el hombre le habría sido infiel.

Aunque ahora esté alejada de la televisión y no haya vuelto a la pantalla chica con ningún proyecto, varios seguidores aún están atentos para saber qué pasado con ella y a qué se dedica ahora.

Después de vivir en República Dominicana, la cartagenera ha estado viajando en compañía del amor de su vida y de sus hijas.

Ana María Trujillo no ha vuelto a aparecer en proyectos recientemente y su aspecto de ahora sorprendió a muchos. Fotografía por: Captura de pantalla

Aunque lleva años alejada de la actuación, hace pocos meses regresó a Colombia con el fin de hacer parte de nuevas producciones y disfrutar de ese arte que tanto le gusta.

Este año la actriz hará parte de la tercera entrega de la novela ‘Pedro el Escamoso’ de Caracol Televisión, en la que todos sus fanáticos podrán verla como una de las actrices que regresan al canal con una producción que está generando mucha expectativa.

Si bien hasta el momento, no se sabe cuál será el papel que Trujillo, hasta ahora no se ha conocido lo contrario. Otro detalle que ha llamado la atención de los seguidores, es la belleza que aún conserva, pues a pesar de sus 53 años, pareciera que el tiempo no le haya pasado.

De hecho, en cada publicación que realiza junto a sus hijas, los elogios son muchos, pues en realidad tanto su figura como su piel, se ven cuidados.

Este 1 de febrero, la también periodista es noticia debido a una crítica que realizó a la campaña publicitaria realizada por Netflix sobre Griselda en Francia.

Sobre este tema, la actriz aseguró: “Como colombiana me siento indignada ante esto. Qué vergüenza. En una sociedad donde están en tela de juicio, nuestros valores no hay derecho a que jueguen con el nombre de nuestro país de esa manera”.

De acuerdo con Trujillo, este tipo de actos se pone en duda la reputación de todo un pueblo trabajador y honesto “Esa no es la imagen que quiero que tenga mi amado país”, agregó.