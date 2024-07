¿Qué pasó con Doña Nidia en Pedro, el escamoso? Inesperado giro del personaje

Entre tantas telenovelas colombianas, pocas producciones han dejado huella como Pedro, el escamoso. Esta producción, que debutó a principios de los años 2000, se ha mantenido en el corazón de los televidentes gracias a sus personajes memorables y tramas intrigantes. Uno de los personajes que más llamaba la atención del público era Doña Nidia Pacheco. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó con ella?

Tras dos décadas desde su emisión original, Pedro, el escamoso regresó a las pantallas Esta secuela ha sido recibida con gran entusiasmo por los televidentes de la serie y por una nueva generación de seguidores. Su vuelta a las pantallas, permitió recordar la esencia de los personajes que hicieron de la telenovela un clásico. La nostalgia jugó un papel crucial en este éxito.

¿Qué pasó con Doña Nidia en Pedro, el escamoso?

Doña Nidia Pacheco, era interpretada por la talentosa Alina Lozano, y fue uno de los personajes más recordados de Pedro, el escamoso debido a que es una mujer vivaz y extravagante que siempre está en búsqueda del amor. Su carácter fuerte y su estilo único la convirtieron en una figura central de la telenovela. Su influencia en la trama fue innegable, ya que sus decisiones y aventuras personales afectaban a todos.

La actriz, Andrea Guzmán, quien interpreta a Yadira, una de las hijas de Doña Nidia, reveló recientemente qué sucedió con el personaje y aseguró: “Mi mamá se fue a un retiro espiritual porque realmente estaba muy mal de la cabeza y ella se fue a un retiro espiritual. Se quedó meditando, no la hemos podido sacar y no sabemos si está en la India o si está en Tailandia. Sabemos que está meditando porque de vez en cuando nos manda unas cartas con solo una frase que dice: ‘Om’”.

Por otra parte, Alina Lozando afirmó que descartó su aparición en la secuela de la telenovela porque: “decir que no me afecta sería mentir y yo no salgo a las redes a decir mentiras, especialmente sobre mi trabajo (...) en este caso no hubo un acuerdo de negociación y esta carrera es un negocio, cosa que yo entiendo a la perfección”.