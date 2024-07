¿Qué pasó con Lili, de Padres e hijos? Tuvo delicada cirugía y a esto se dedica

María Margarita Galvis, quien interpretó a Lili Delgado en la serie Padres e hijos, es recordada por su entrañable personaje que conquistó a la audiencia colombiana. La serie, que estuvo al aire por alrededor de 17 años, marcó un hito en la televisión nacional y se convirtió en un referente para varias generaciones.

La actriz, que formó parte del elenco durante siete años, dejó una huella imborrable en el corazón de los televidentes.

Elenco principal de 'Padres e Hijos', serie que duró casi dos décadas al aire. Fotografía por: Caracol Televisión

Lili de Padres e hijos: a esto se dedica ahora

Después de su participación en Padres e hijos, Galvis, que fue actriz y guionista de la serie, decidió explorar nuevas oportunidades en el ámbito profesional. En una reciente entrevista con el programa “Lo sé todo” del Canal Uno, la actriz y guionista reveló detalles sobre su transición hacia el mundo empresarial. “Siempre me reconocen, siempre me recuerdan y es superespecial, por Lili, la gordita de ‘Padres e hijos’”, expresó con nostalgia. “Ese personaje duró al aire como siete años”.

Galvis fundó su propia productora, donde trabaja para diferentes canales de televisión. “Estoy feliz trabajando con mi productora. Desde que estaba como actriz era productora. Monté mi propia productora y ahí trabajo para los diferentes canales de televisión. Es fundamentalmente con lo que me gano la papita”, declaró.

Los logros de María Margarita Galvis detrás de las cámaras

La transición de María Margarita Galvis de la actuación a la producción no fue un camino fácil. Sin embargo, su determinación y pasión por el sector audiovisual la llevaron a descubrir su verdadera vocación. En su productora, Galvis no solo se dedica a la producción, sino que también ha incursionado en la dirección y la escritura de guiones.

La emprendedora ha escrito varios proyectos que han salido al aire y otros que están en espera. Galvis es muy activa en las plataformas digitales, especialmente en Instagram, donde acumula miles de seguidores. A través de sus publicaciones, la empresaria comparte momentos de su vida profesional y personal, y aprovecha para agradecer a sus seguidores por su apoyo constante.

“La vida me ha cambiado maravillosamente. Esto no quiere decir que no viva momentos no tan placenteros, difíciles de entender. Pero creo que independiente de estar viviendo en esta ciudad tan mágica, hoy soy feliz, porque tomé la decisión de serlo, dejando atrás todo aquello que no me dejaba avanzar y me permitía conectarme conmigo misma”, escribió en una de sus publicaciones.

La actriz también ha sido abierta sobre su proceso de transformación personal. Hace aproximadamente siete años, Galvis se sometió a una cirugía de manga gástrica para bajar de peso, lo que la ayudó a adoptar un estilo de vida más saludable. Esta decisión, según la actriz, fue fundamental para su bienestar físico y emocional.

*Contenido generado con IA, bajo la supervisión de un periodista.