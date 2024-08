¿Qué pasó con Óscar Figueroa? Así se ve el campeón olímpico colombiano de pesas

Óscar Albeiro Figueroa Mosquera es una leyenda del deporte colombiano. Este levantador de pesas, nacido en Zaragoza (Valle del Cauca), se consagró como uno de los atletas más destacados de su generación.

Figueroa, quien compitió en la categoría de 62 kilogramos, dejó una huella imborrable en la historia del deporte al conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, tras haber obtenido la plata en Londres 2012.

Su fuerza, disciplina y determinación lo convirtieron en un ídolo para millones de colombianos y un referente a nivel mundial en la halterofilia. A pesar de su retiro, su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de deportistas.

¿Qué pasó con el pesista colombiano, Óscar Figueroa?

Óscar es el levantador de pesas colombiano más laureado de todos los tiempos. Con dos medallas olímpicas (plata en Londres 2012 y oro en Río 2016), además de un extenso historial en competencias internacionales, se ha convertido en una leyenda del deporte nacional.

Tras su histórico triunfo en Río 2016, Figueroa extendió su carrera en la halterofilia por tres años más. Sin embargo, en noviembre de 2019 anunció su retiro definitivo, poniendo fin a una trayectoria llena de éxitos y dejando un legado imborrable en Colombia.

Desde su retiro, Óscar ha combinado su pasión por el deporte con sus estudios. Obtuvo una maestría en Gerencia Pública y una especialización en Dirección y Gestión Deportiva, además de impartir cursos de finanzas a jóvenes atletas colombianos.

“Los deportistas no tienen esa iniciativa de ahorrar, no se les ha educado en ese sentido. Simplemente se les enseña a desempeñarse en el deporte y a obtener resultados, pero no se mira la parte personal. Es importante enseñarles que esos premios que se ganan en algún momento, pueden ayudarles a construir unas bases económicas para el futuro”, relató el pesista en entrevista con Señal Deportes de Radio Nacional de Colombia.

Asimismo, Figueroa dedica gran parte de su tiempo a recorrer Colombia, especialmente el Valle del Cauca, impartiendo charlas y cursos motivacionales sobre halterofilia. Basándose en su experiencia como atleta olímpico, inspira a niños, jóvenes y deportistas de todos los niveles.