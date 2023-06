“Quedó debiéndome”: Carolina Cruz confiesa que le pagó deuda en el Icetex a un ex

Carolina Cruz es una de las presentadoras más populares de Colombia. Actualmente, se le puede ver todas las mañanas a través de Día a Día junto a sus compañeros Carolina Soto, Carlos Calero, Iván Lalinde y Catalina Gómez.

Además, la popularidad de Carolina ha crecido después que su separación con el actor Lincoln Palomeque se conociera y se confirmara que ahora le ha dado una nueva oportunidad al amor al entablar una relación con el piloto Jamil Farah.

Recientemente la presentadora publicó su autobiografía Mi mundo, mis huellas. Allí, les abrió el corazón a los colombianos y brindó una variedad de detalles de su vida personal, incluso, de cuando aún no era una persona reconocida.

La presentadora abrió su corazón en el libro 'Mi mundo, mis huellas'. Fotografía por: Instagram: carolinacruzosorio

En el mismo libro, dedica uno de sus capítulos a su “primer amor”. En él, habló de las experiencias dulces que vivió con el hombre y otras un poco amargas que le acarrearon hasta pagos de deudas.

Carolina Cruz le pagó deuda en el Icetex a exnovio

Aunque Cruz no expuso el nombre quien habría sido su primer amor, lo cierto es que sí decidió contar los altibajos que tuvo en su relación.

Al principio, según cuenta, era un romance “lindo y especial”, pero, con el pasar del tiempo se desmoronó por infidelidades, problemas con el alcohol y algunos episodios de violencia. “Estaba perdiendo mi tiempo con alguien que no me convenía y no me aportaba”, confesó.

Después de los problemas que tuvo que afrontar a su lado, la presentadora le puso fin a esa relación. Sin embargo, no solo quedó el dolor de una ruptura, sino, que tuvo que pagar algunas deudas que no eran suyas.

“Esta relación me dejó muchas lágrimas, además de deudas y situaciones incómodas (...). Y aunque la verdad es que los ocho años y medio no fueron todos malos, y viví muchos momentos bonitos y especiales con él y su familia (que me querían mucho a mí y a mi familia)”, relató.

“Al final hizo tantas embarradas que toda la relación fue cambiando y en julio de 2002, cuando llegué de Cali a vivir a Bogotá, entendí que (…) lo mejor era que las cosas llegaran a su final”, añadió Carolina en Mi mundo, mis huellas.

“Por esa época él se fue a vivir a Estados Unidos con su mamá después de una tragedia familiar, quedó debiéndome plata, y además me dejó con una deuda a su nombre en el Icetex (deuda que menos mal ya pagué)”, continuó contando.