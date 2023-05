¿Quién demando a Ed Sheeran? Juzgado de Estados Unidos tomó una decisión

Ed Sheeran es un cantautor británico que empezó con su amor por la música desde que era muy pequeño y con el paso del tiempo decidió hacer de ella su carrera.

Acompañado de una guitarra y con su melodiosa voz, el compositor decidió abandonar a los 16 años el colegio para trasladarse a Londres y seguir desarrollando su arte. A partir de allí, han sido varias las canciones que lo han llevado al primer puesto de las listas y fue por una de ellas por la que la justicia lo puso en su foco.

¿Quién demando a Ed Sheeran?

El popular cantante británico se vio envuelto en un juicio en el que su demandante fue noticia debido a un desmayo que tuvo hacia el final del jucio.

Quien demandó al británico fue Kathryn Townsend Griffin, hija del cantante fallecido hace 20 años Ed Townsend, quien aseguró que la famosa canción Thinking Out Loud fue plagiada por él.

Según Griffin, “la melodía de Let’s Get It On, del año 1973, interpretada por Marvin Gaye y de la que su padre fue coautor, son similares y, por ende, estaría violando los derechos de autor. La demanda fue interpuesta el año 2017”, destacó el medio La Tercera.

Fue justamente por esto que Sheeran y Townsend se encontraron en el tribunal de Nueva York “en su segundo día de juicio, donde la demandante tuvo que retirarse por un problema de salud. Se desmayó y fue llevada a un hospital, donde después se reportó que se encontraba estable”, señaló el mismo medio.

Por su parte, Sheeran, quien se mostró frustrado en la corte, negó rotundamente haber realizado plagio y aseguró que verse en esta posición es un insulto para su arte. En un momento llegó a decir que en caso de que perdiera el caso se retiraría de la música: “Si eso pasa, se terminó, me detendré”.

“Siento que es muy insultante dedicar mi vida entera a ser un artista y un cantautor para tener a alguien que lo desprecie”, declaró, según recogió el portal Rock Pop.

Sin embargo, este 4 de mayo se conoció la respuesta del juzgado encargado de llevar el caso en Nueva York, el cual dictaminó que el artista creó su canción de forma “independiente” y que era inocente.

Informes de la prensa internacional destacaron que Sheeran se puso de pie y abrazó a su equipo después de escuchar el dictamen.

Ed Sheeran: esto dijo tras salir del tribunal

La prensa comentó que Sheeran señaló que estaba “obviamente muy feliz” con el fallo. “Parece que después de todo no tendré que retirarme de mi trabajo diario”, comentó a la prensa.

También dijo que estaba “absolutamente frustrado” con el hecho de que esas acusaciones que se dieron y que catalogó como “sin fundamento”, hubiesen llegado hasta esas instancias.

“Si el jurado hubiera decidido este asunto de otra manera, también tendríamos que despedirnos de la libertad creativa de los compositores”, agregó.

Finalmente, dijo que cada artista debería tener el poder de crear música original “sin preocuparse en cada paso del camino de que dicha creatividad sea cuestionada erróneamente”, sostuvo.