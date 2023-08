‘Yo me llamo’ y Amparo Griales: ¿Quién fue el hermano de la actriz que falleció?

‘Yo me llamo’ ya volvió a las noches del Canal Caracol. Esta nueva temporada está cargada de muchas emociones y sorpresas que de seguro le van a encantar a los televidentes y fieles seguidores de este programa.

Sin lugar a dudas, este es el reality que ayudó para que todos los buenos imitadores que nadie conoce, exploren en el personaje y puedan tener una carrera prometedora.

¿Quién era el hermano de Amparo Grisales?

En el capítulo número cuatro del programa de imitación más importante del país, la actriz se mostró un poco melancólica al recordar a su hermano fallecido.

Todo fue debido a que el último participante que se presentó en la tarima de imitadores decidió interpretar ‘Mujeres Divinas’ del reconocido y querido Vicente Fernández, uno de los cantantes más queridos por los colombianos y por la misma Amparo Grisales.

Si bien, su voz y su interpretación tuvo algunos peros, la melodía y la letra de la canción hicieron que la modelo recordara a su hermano fallecido, pues según lo que dijo en el capítulo esa era su canción.

Mientras el imitador iba cantando y mostrando las capacidades vocales que tenía, a Grisales se le fueron aguando los ojos, tanto que, cuando el cantante Pipe Bueno lo interrumpió, destacó lo emocionada que estaba ella al escuchar la canción y relacionarla con su hermano.

“Amparito lloró por otra cosa, por el hermanito”, dijo Bueno agregando que “estás imitando a alguien muy grande y la verdad algunas notitas se te fueron, desafinaste un poco y la afinación del maestro era increíble”.

“Tienes una pinta increíble, me das a un Vicente mayor. Cuando precisamente comenzó a bostezar la voz que es una característica de él, eso no me lo diste nunca”, empezó diciendo la Diva.

Después, agregó que “las lágrimas son porque sí es una canción que mi hermano, que está en el cielo, siempre la pedía. Adoraba, adoraba esa canción. Por eso yo digo que hay hombres que adoran a las mujeres y que no todos los hombres son malos. Así que por eso yo digo que soy femenina y no feminista”, dijo ella en el programa.

El nombre del hermano de la actriz era José Fernando Grisales Patiño, quien hacía parte del clan de hermanas y fue el único hermano de Grisales.

José falleció en cuando aún era muy joven, en agosto 2015. Aunque Amparo no contó detalles de las causas de su muerte, en sus redes sociales sí le hizo un pequeño homenaje.

“Mi hermano amado, José Fernando... bello , brillante y amoroso acaba de partir de regreso a la casa de nuestro Padre Celestial. Envuelto en el manto de la Virgen y lo cargan un coro de Ángeles hasta su última morada! Me muero de dolor! Dios danos Fortaleza”, escribió.