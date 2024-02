¿Quién es Alfredo Adame? Él es el actor mexicano que insultó a Ariadna Gutiérrez

Desde que Ariadna Gutiérrez salió de Miss Universo, ha estado concentrada en varios proyectos, no solamente como la imagen de varias marcas, sino también en su faceta como presentadora y creadora de contenidos.

Justamente por ello, fue una de las elegidas para participar en ‘La casa de los famosos’ de México, de la que también hizo parte el actor Gregorio Pernía.

¿Quién es Ariadna de ‘La casa de los famosos’ México?

La colombiana se dio a conocer en su paso Miss Universo en 2015, su figura, manejo de la pasarela y su belleza, hizo que se llevara varios halagos y además fuera tendencia, luego de ser coronada como virreina tras un fuerte error del conductor del certamen.

A partir de allí, sus apariciones en medios de comunicación y en las redes, hizo que se fuera consolidando como una celebridad referente en varios temas.

Ahora, su presencia en el programa ‘La casa de los famosos’ México ha generado que el foco de los medios se vaya, no solo sobre ella, sino sobre uno de los compañeros del programa llamada Alfredo Adame, quien ha recibido muchas críticas del mismo público.

El pasado domingo, en el programa hubo un enfrentamiento entre ella y Adame, quien la terminó insultando diciéndole: “No sirves para nada, no has aportado absolutamente nada, ni ‘rating’, ni contenido, ni absolutamente nada. Lo único que sabes hacer es llevar chismes, inyectarlos de veneno para conflictuar personas”.

Ante ello, los usuarios de las redes empezaron a preguntarse quién era Alfredo Adame y por qué había sido expulsado de la casa, pues ya ha tenido varias peleas con otros participantes.

¿Qué hacía Alfredo Adame?

Alfredo Adame Von Knoop, es un actor, presentador de televisión y aviador mexicano. Nació en Guadalajara, Jalisco, el 10 de junio de 1958.

Ha participado en diversas telenovelas, películas y programas de televisión. Sin embargo, es más conocido por su controvertida personalidad y sus constantes escándalos. Comenzó su carrera como actor en la década de 1980.

Participó en telenovelas como “Mi segunda madre”, “Balada por un amor” y “La fuerza del amor”. También ha actuado en películas como “Dos fantasmas sinvergüenzas”, “El salario de la muerte” y “Reclusorio III”.

Además de su carrera como actor, Adame también ha trabajado como presentador de televisión. Ha conducido programas como “Video cosmos”, “Hoy” y “Viva la mañana”.

El actor es conocido por su carácter explosivo y sus constantes enfrentamientos con otras figuras públicas. Ha protagonizado diversos escándalos, como peleas callejeras, insultos a periodistas y declaraciones polémicas.

Actualmente, sigue activo en el mundo del espectáculo y ahora, como participante de ‘La casa de los famosos’, continúa generando controversia con sus declaraciones y acciones.