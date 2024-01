¿Quién es el hombre detrás de la voz oficial de Caracol Televisión? Míralo aquí

Caracol Televisión es uno de los canales nacionales más populares entre los colombianos. Su programación incluye una amplia variedad de programas, desde noticias y deportes hasta telenovelas y reality shows.

Tras el cambio de cada programa o dependiendo los anuncios que se quieran hacer en el canal, se puede escuchar una voz que se ha convertido en una entidad reconocida por todos aquellos que frecuentan la programación.

Desde 1999 el locutor es la voz oficial del canal y aunque la mayoría de personas en el país la han escuchado, pocos conocen cómo es el rostro que está detrás. ¿Lo reconoces? Acá te lo mostramos para que salgas de la duda.

La voz que se escucha al comenzar 'Noticias Caracol' es la de Humberto Cancio. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

¿Quién es la voz de Caracol Televisión?

La voz de un locutor se hizo popular en redes sociales, gracias a videos que se volvieron virales. Esto permitió que muchas personas, que solo conocían su voz, pudieran ver su rostro por primera vez.

En TikTok, un video publicado por la cuenta ‘Voz Academia’ mostró al locutor Humberto Cancio promocionando el noticiero de Caracol Televisión. Este clip causó gran emoción entre los usuarios de internet, quienes comentaron:

“Tanto tiempo escuchándolo y nunca me puse a pensar cómo era”, “Ya me puedo morir en paz”, “Por fin, después de tantos años pude saber quién era”, “Yo creía que era una máquina”, “Siempre quise conocer quién era”, “Casi me muero un conocerlo”, “Una voz inconfundible”.

Además de lo anterior, está en la memoria del público por los anuncios de los partidos de la Selección Colombia que transmite el Gol Caracol.

El hombre al que han escuchado durante 25 años fue invitado a dicha academia para dictar unas charlas relacionadas con su profesión.