¿Quién es el papá del hijo mayor de Cristina Hurtado? Esto se conoció

Cristina Hurtado, reconocida presentadora colombiana de La Casa de los Famosos, ha cautivado al público no solo por su belleza y talento, sino también por su cálida familia.

Te puede interesar: La Casa de los Famosos y Nataly Umaña: ¿Cuál es la verdadera razón de su regreso?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Junto a su esposo, José Narváez, ha formado un hogar lleno de amor y si bien ya son padres, ninguno ha parado de trabajar, al contrario, los contratos que han tenido los ha mantenido unidos y en constante cambio.

¿Cuántos hijos tiene Cristina Hurtado?

El hogar de la colombiana está conformado por tres hijos, Daniel, Juan José y Mateo, los cuales son el centro de su universo.

El pequeño de la familia, Mateo, nació en el 2021, llenando de sorpresas y más retos a la pareja, pues fue un embarazo sorpresivo pero amoroso al mismo tiempo.

Daniel, el mayor de los tres, es fruto del primer romance que tuvo Cristina. Un joven apuesto y talentoso, apasionado por la aviación.

A través de sus redes sociales, comparte su día a día con sus seguidores, dejando ver su gusto por su profesión, el rugby y el rock.

A sus 23 años, Daniel se ha convertido en un joven apuesto y seguro de sí mismo, siguiendo su sueño para convertirse en un gran piloto.

Daniel Narváez, hijo de Cristina Hurtado. Fotografía por: Instagram

A pesar de vivir fuera de Colombia, Daniel mantiene una estrecha relación con su familia, especialmente con su mamá Cristina, y su hermano, con quien por estos días ha compartido momentos inolvidables en la playa.

A pesar de que compartan mucho tiempo juntos y de hecho, José Narváez lo vea como su hijo propio, la realidad es que él no es su papá biológico.

Daniel Narváez Hurtado se parece mucho a la presentadora y aunque ya tiene 23 años, al parecer no tiene ninguna relación cercana con su padre.

El joven nació cuando Cristina apenas tenía 15 años, una edad muy temprana en la que lo último que pensaba era ser mamá.

“Me dijeron que abortara y pues no, yo no fui capaz. Cuando le conté a mi mamá fue horrible, pero cuando le conté a mi papá me apoyó de una”, destacó la presentadora de La Casa de los Famosos en una entrevista para ‘Se dice de mí', años atrás.

Cristina reveló que el papá de Daniel nunca se encargó de él y que de hecho a pesar de saber que tenía un hijo, no se acercó para ayudarle en la crianza.

Aunque no se conocen más detalles del papá biológico del hijo mayor de la presentadora, no hay duda que ese vacío hoy por hoy lo ocupa con creces José Narváez quien le dio no solo su apellido sino todo el apoyo que ha requerido en su vida.