Conoce al hombre detrás de la voz que te acompaña en TransMilenio

La voz del TransMilenio acompaña a miles de viajeros. Es reconocida por todos los que no conocen las rutas, no recuerdan el orden de las estaciones o no saben de los nuevos cambios de paradas.

Incluso cuando no está en funcionamiento, los pasajeros se sienten descontentos porque para muchos es la guía con la que llegan a su destino. Te contamos quién te ha salvado al menos una vez del caos que se vive en TransMilenio.

¿Quién es la voz de TransMilenio?

El locutor de la voz de TransMilenio puede pasar desapercibido, pero con una sola palabra se reconocería. Se trata de Carlos Fabio Arciniegas, quien es un experto en locución y es profesional en la interpretación de textos para ‘e-learnings’.

Su voz le da vida a los videos corporativos, narración de documentales, audiolibros y actuación de doblaje.

¿Dónde ha trabajado Carlos Fabio Arciniegas?

Ha pasado por RCN Radio, Radio Bucaramanga, es la voz institucional de BBCEarth, de Moviecity Premieres y también ha estado vinculado a Caracol Televisión, siendo su voz oficial.

¿Cómo terminó Carlos Fabio Arciniegas interpretando la voz de TransMilenio?

Recientemente fue entrevistado por el creador de contenido Juan Manuel Estévez, más conocido como Juanma, en el programa Entrevistas sin vistas.

“El tema de la locución en mi vida ha sido algo completamente empírico, solamente he hecho un par de talleres especializados en el tema de la locución. Uno de ellos en México con Mario Filio, que es toda una institución, en el año 2016, sobre cómo transmitir sentimientos. Y el otro taller lo realicé en una casa de doblaje colombiana, dirigida por don Héctor Estrada, sobre la actuación en doblaje”, comentó durante la entrevista.