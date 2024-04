¿Quién es la voz del ‘Jefe’ en ‘La casa de los famosos’?

En la vibrante Casa de los famosos, varias celebridades conviven bajo el mismo techo, sin filtros ni guiones. Las cámaras capturan cada momento, desde las risas y complicidades hasta las discusiones y estrategias.

Los televidentes son testigos de la evolución de las relaciones entre los famosos, mientras completan desafíos, nominan a sus compañeros y se enfrentan a la eliminación. La tensión aumenta con cada salida, acercándonos al gran final donde solo uno se coronará como el ganador de los 400 millones de pesos.

Quien mantiene el orden en la casa es la voz del ‘Jefe’ y de hecho, muchos televidentes se han preguntado quién es el hombre que la da vida a este personaje en el reality. ¿Aún no sabes de quién se trata? Acá te contamos.

¿Quién es el ‘Jefe’ en ‘La casa de los famosos’?

Son dos las voces que le dan vida al ‘Jefe’. Estos, debido a que la jornada es de 24/7 cumplen horarios con el fin de estar siempre al tanto de las inquietudes de los habitantes de la casa. La Revista Vea consultó con RCN y esto fue lo que informaron al respecto:

“Son dos voces, hay uno que entra a las 7:00 am y sale a las 6:00 pm y otro que entra a las 6:00 pm hasta las 2:00 am. También, Roberto Velásquez, el presentador del after y la previa con Lina Tejeiro, les habla a veces a los participantes y les da algunas instrucciones”.

La voz que está en el primer turno es la de Danilo Smith, un actor de teatro, cine, televisión y doblaje colombiano. En cuanto a la segunda, aquella que se escucha en la emisión principal de La casa de los famosos, es la del actor Gastón Velandia.

Cabe resaltar que anteriormente quien le daba vida al ‘Jefe’ era el comediante Luis ‘Lucho’ Gardeazabal. Sin embargo, le habría salido un nuevo proyecto por lo que ya no estaría en el reality.