‘El Jefe’ de Shakira: Lili Melgar y otras pullas lanzadas a la familia de Piqué

Shakira ha demostrado ser una de las artistas más exitosas del mundo. La cantante colombiana ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo, ha ganado numerosos premios y ha logrado llenar una gran variedad de estadios.

La colombiana ha tenido éxito en varios géneros musicales, incluyendo pop, rock, dance y salsa. Sus canciones son conocidas por su ritmo pegadizo y sus letras llenas de emoción.

Puedes leer: Shakira en guerra con la mamá de Piqué: ella afirma que la aleja de sus nietos

Ahora, ha salido a la luz su nuevo sencillo El Jefe. Este, es una colaboración con el grupo mexicano Fuerza Regida y al escuchar su letra, muchos especulan que hay dos frases en particular que podrían estar dirigidas a la familia de su expareja, el empresario Gerard Piqué.

La artista colombiana se coloca un sobrero vaquero y baila al ritmo de regional mexicano en el video la canción. Fotografía por: YouTube: Shakira

‘El Jefe’, la nueva canción de Shakira

La colombiana ha lanzado un tema urbano con ritmos de norteño y cumbia. Habla de un hombre trabajador que lucha por salir adelante y esta sería la primera vez que la barranquillera se adentra en un género de este tipo.

La canción ha sido recibida con críticas positivas por parte de los fans. Muchos han elogiado la versatilidad de la cantante y su capacidad para adaptarse a diferentes géneros musicales. Además, aseguran que es un tema pegadizo que podría llegar a las listas de éxitos.

El video musical, publicado hace unas horas, ya roza los 4 millones de vistas y, debido a que se trataba de una canción más regional, no se esperaba que lanzara dardos a Piqué, como lo ha venido haciendo con sus últimos sencillos.

Lee también: Latin Grammys: Shakira, Karol G, Diamante Eléctrico y más colombianos nominados

Sin embargo, hay dos frases que han dado mucho de qué hablar. La primera se trataría de algo relacionado con su exsuegro, con el cual, se sabe que pudo haber tenido varios altercados al momento de separarse.

Por ello, en la tonada no le desea un muy buen porvenir: “Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi suegro que no pisa sepultura”, canta la artista en uno de los momentos.

Con la tendencia de Shakira a decir lo que piensa en su música, es inevitable imaginar que puede ser una pulla a Joan Piqué.

¿Quién es Lili Melgar de la canción de Shakira?

Otra de los dardos tiene que ver con el único nombre mencionado en la canción: Lili Melgar. Ella sería la niñera de los hijos de la colombiana que desenmascaró al exfutbolista y le habló a Shakira de la supuesta infidelidad que habría cometido Piqué.

Puedes leer: Shakira recibió impresionante regalo de una fanática de Barranquilla

“Lili, además, encontró ropa de otras mujeres escondida en la casa, lo cual terminó de comprobar la infidelidad”, narró un usuario de redes sociales identificado como @ThePopStage en X (antes Twitter).

Por lo anterior el español se había negado a pagarle a la boliviana una indemnización después de despedirla. Por ello, el usuario también cuenta que “en cuanto Shakira se enteró de que no había recibido pago, contactó a Lili para pagarle todo el dinero correspondiente por los años que había cuidado a Milan y Sasha”.