¿Quién fue el eliminado de MasterChef?: acá un recuento por los que han salido

En las pantallas de la televisión colombiana se puede ver una nueva temporada de MasterChef Celebrity. Al igual que en las ediciones anteriores, el objetivo es premiar a quien mejor cocine y logre superar todos los retos culinarios que le imponen.

En esta ocasión, repiten como jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier. Además, como siempre, es Claudia Bahamón la encargada de presentar el programa.

Puedes leer: Daniela Tapia de MasterChef sobre Karol Márquez: “Nos conocemos en las sábanas”

Así mismo, 24 fueron los participantes que entraron en competencia, pero, en el capítulo del jueves 27 de julio hubo un nuevo eliminado y ya varios han tenido que salir del programa. Si no recuerdas quiénes son, acá te hacemos un recuento.

¿Quiénes han salido de ‘MasterChef 2023′?

El capítulo 55 de MasterChef se presentó el pasado jueves. Un reto de eliminación se jugó y uno participante salió de la competencia. Acá te dejamos la lista de los que han abandonado la “cocina más importante de Colombia”.

Los famosos que se han ido, comenzando por el más reciente, son:

Laura Barjum

Durante el último episodio del programa transmitido por RCN, Laura tuvo algunos inconvenientes para presentar un buen plato. Primero, tropezó y regó parte de su plato, sin embargo, se puso de pie para continuar.

“No me importó ni siquiera el golpe… El plato, horrible; se me riega todo, es como…”, contó Barjum. Posteriormente, los jueces criticaron lo que hizo, ya que no tuvo la mejor presentación; incluso, uno de los utensilios estaba sucio.

Además, le señalaron que presentó una receta muy sencilla para ser un reto de eliminación en el que debía buscar algo que sorprendiera un poco más a los jueces.

Jairo Ordóñez

El día en que tuvo que asumir el reto de eliminación, Ordóñez manifestó que estaba un poco enfermo, pero aun así aceptó lo que se venía y quiso dar lo mejor para poder salvarse de la eliminación.

Un arroz con camarones fue el plato de Jairo Ordóñez y sobre este, Rausch dijo que tenía algo muy favorable y eran las zanahorias. Sin embargo, le faltaba algo de sabor, por este error, los jurados decidieron debía salir de la competición.

Lee también: MasterChef 2023: Se filtraron los 4 famosos que serían finalistas del programa

Jairo fue uno de los concursantes más queridos del programa. Fotografía por: Cortesía RCN

Álvaro Bayona

El viernes 14 de julio, en el capítulo 44 del reality, se llevó a cabo un nuevo reto de eliminación. Álvaro Bayona, Daniela Tapia, El Negrito W, Natalia Sanint y Martha Isabel Bolaños fueron los cocineros que salieron al paredón.

Álvaro Bayona decidió arriesgarse, sin embargo, su jugada no le salió bien. Un pollo con tocineta fue el plato con el que el actor quiso sorprender, pero, le hicieron falta acompañamientos a dicha preparación.

Julio César Herrera

El artista, recordado por su papel de Fredy en la popular novela colombiana Betty, la fea, se jugó un paso a la siguiente ronda del concurso con un calentao que no convenció al jurado calificador.

Según el jurado chileno Christopher Carpentier, el guiso de Herrera estaba crudo y el plato estaba lleno de grasa.

Luces Velásquez

Los que estaban en competencia para ese reto de eliminación eran Karoll Márquez, Laura Barjum, Carolina Acevedo, Francisca y Luces.

Al pasar la actriz de Yo soy Betty, la fea, Luces, muchos tenían altas expectativas sobre su platillo, pero, fue criticada porque su plato estaba lleno de líquido, lo que mojaba el resto de los ingredientes.

Además, a Luces le quedó un ingrediente crudo en su salsa, un error que, para los jueces, y como lo han demostrado antes, es garrafal.

Marcela Benjumea

A ella no le funcionó su sazón y fue la elegida por los chefs Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier, para que abandonara la competencia en MasterChef.

Puedes leer: ¿Quién es la mamá de Francisca Estévez de ‘MasterChef’? También es actriz

La eliminación de la actriz fue una de las más sorpresivas, pues era una de las consideradas más fuertes del reality.

Antes que los mencionados, habían salido el padre Walter Zapata, Catalina Guzmán, conocida como la ‘Gata con botas’ y Crisanto Vargas, ‘Vargasvil’.