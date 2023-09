¿Quién fue el gran amor de Amparo Grisales? Así es como le gustan los hombres

Amparo Grisales se ha sabido ganar el corazón de todos sus seguidores y sin duda su talento la ha llevado a aumentar no solo su reconocimiento, sino también sus pretendientes, pues su belleza es innegable.

Para muchos de sus seguidores ha sido un misterio el gusto que Amparo Grisales tiene en los hombres, pero sobre todo, quién es la persona que conquistó un alma tan libre y un corazón tan exigente y bondadoso.

¿Quién fue el gran amor de Amparo Grisales?

A lo largo de su vida, la colombiana ha estado enamorada y aunque no llegó al altar, vestida de blanco como algunos esperaban, la actriz ha sido feliz con las parejas que ha tenido.

La vida amorosa de Amparo Grisales siempre ha sido un poco misteriosa y aunque se han conocido algunas parejas, esta vez ella decidió acallar las dudas sobre su actual estado emocional.

A pesar de ello, hay un hombre al que ella recuerda siempre y con quien se fue a vivir con él y vio un futuro lindo.

Amparo Grisales ha tenido varios amores en su vida, pero hubo uno que más le enseñó y con quien fue muy feliz. Fotografía por: Instagram

En una entrevista de tiempo atrás con ‘Yo José Gabriel’ la diva se refirió de quién fue su primer amor y con quien vivió experiencias que aún recuerda.

“Mi primer amor fue Jorge Rivero”, respondió al periodista quién complementó su respuesta de ese momento diciendo que Grisales vivió con él en México por varios años.

“El primer amor es la primera ilusión, amor amor, yo creo que es cuando uno crece, convive, aprende de la vida”, destacó.

En su respuesta, dijo que para ella él era esa persona “mi primer amor puedo decir que fue Jorge Rivero, fue el que me enseñó a crecer, a ser mujer, me enseñó mucho”.

Rivero es un actor mexicano, que fue considerado ‘sex symbol’ durante 1970 y 1980. Además de la actuación “dedicó su tiempo, entre otros deportes, al atletismo en carreras de velocidad y al waterpolo, y no descuidó sus estudios, ya que, tras acudir a los jesuitas, se graduó en Ingeniería Química en el Colegio Universitario de México”, destacó Aloha Criticón.

El medio mencionado, también señaló que “su populaidad le llevó a debutar en el cine a mediados de los años 60 con “El Asesino Invisible” (1964), acreditado como Jorge Rivé e interpretando al luchador el Enmascarado de Oro en un film dirigida por René Cardona”.

Cabe destacar que, recientemente, la ‘diva’ reveló cómo le gustan los hombres y los detalles que la hacen fijarse en algunos: “Me gustan mayorcitos, no me gustan, tan jovencitos como muchas personas supone a veces, me gustan maduritos”.

Igualmente dijo: “Una persona que me erice es una persona con la que pase el tiempo y uno no se dé cuenta”.