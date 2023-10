Yo Me Llamo: la fuerte reacción que dejó el ganador de 100 millones

Amparo Grisales, que siempre da de qué hablar en ‘Yo Me Llamo’, se llevó la atención, una vez más, de los televidentes, por la reacción que tuvo en el más reciente episodio. La verdad es muy entendible porque sucedió algo muy especial, por primera vez en esta temporada uno de los participantes se ganó el premio mayor en la segunda fase.

Algo curioso es que el premiado fue escogido por ‘Symphony’, el sistema de inteligencia artificial presente en este programa de Caracol Televisión. El elegido les ganó a los imitadores de Miguel Bosé, Greeicy Rendón, Rosalía o inclusive Celia Cruz.

Él es el primer gran ganador de ‘Yo Me Llamo’

Alci Acosta tuvo la, literalmente, fortuna de llevarse a casa esta gran suma de dinero. Todo sucedió cuando escuchó su nombre se dirigió a la parte de atrás del escenario, donde se ubican los jurados y ahí escogió su estatuilla favorita entre todas las que representan los cantantes imitados.

Seguramente muchos no vieron venir esto, pero el imitador escogió la figurina de Petrona Martínez, después, regresó al centro de la tarima para revelar lo que se escondía en su interior. Había un papel y cuando mostró lo que tenía escrito todos quedaron impactados, pues era el jugoso premio de 100′000.000 de pesos, que para quienes no han estado tan conectados con el concurso, es la mayor ganancia hasta ahora en lo que va de la temporada.

La reacción de Amparo Grisales

Los jurados se dejaron ver muy conmovidos por este suceso, pero, sin duda, la más emocionada fue Amparo Grisales, tanto así que exclamó un importante para el ganador, con tono fuerte expresó: “Calma, calma que le va a dar algo”.

El imitador de Alci Acosta no pudo contener toda la emoción, casi que no podía hablar, luego se calmó y dijo estas palabras: “Yo sabía que Petrona me iba a dar esa suerte. Gracias Colombia, a todos, estoy muy feliz. Estaba pensando si pasaba o no y ahora me premian con 100 millones de pesos”.