“Quise tener y no fue”: Iván Lalinde habló sobre por qué no tuvo hijos

Iván Lalinde es uno de los presentadores más queridos por los colombianos. Su estilo y profesionalismo lo han posicionado como una de las figuras públicas más reconocidas del país.

El antioqueño se ha logrado ganar el corazón de sus seguidores, por lo que día a día, estos quisieran saber un poco más de los avances de su carrera profesional y otro poco de lo que ha sido su vida privada.

Ahora, el presentador ha revelado una parte muy importante de su vida al hablar del proceso por el que pasó para tomar la decisión de no tener hijos.

¿Por qué Iván Lalinde no tuvo hijos?

En los últimos días, Iván le concedió una entrevista a su colega Carolina Cruz para su programa de YouTube Diario de una mamá. Allí Lalinde abrió su corazón y respondió una serie de preguntas relacionadas con su vida privada.

En un momento, la vallecaucana quiso saber si Iván el algún momento había pensado en ser papá. La respuesta del presentador fue clara: “sí”.

En el video publicado por Carolina se puede ver que esta idea hacia parte del plan de vida de Iván y que en su cabeza estaba la idea de conformar un hogar que involucrara niños. Se sentía afín con los hijos de sus amigos y se imaginaba en la misma posición que ellos.

El deseo de Lalinde pasó, incluso, a pensar en que podía llenar formularios de adopción para abrirle las puertas de su vida a otra personita. Sin embargo, las ideas fueron cambiando y poco a poco su opinión varió.

“¿En algún momento te pasó por la cabeza ser papá?”, preguntó Carolina Cruz e Iván contestó:

“Sí, total. No me pasó, era un plan de mi vida. Llené formularios de adopción, mis amigos habían adoptado a sus hijos y me conectaron con una fundación. Luego me puse a pensar que no podía ser egoísta: ‘Primero, quise tener y no fue, escogimos otro camino’”, dijo entre risas.

“Luego dije: ‘¿Adoptar un hijo solo?’ Es que criar un hijo es una responsabilidad muy grande y esto no es de trabajo solo; y pues no encontré partner [compañero] para eso”, agregó en la charla.

Con el pasar de los días Lalinde se dio cuenta que no sería papá y eso fue un golpe duro para su vida pues era algo que realmente anhelaba. Además, a los 40 años entró en una crisis y se sintió mal por no haber podido ejercer esta faceta.

“Llegué a los 41, y a los 42 dije: ‘Ya no fue’. Y me dio duro la crisis de los 40, a los 43, en gran parte fue porque no tuve hijos en esta vida. Ya después lo empecé a ver diferente y creía que este mundo está lleno de gente. La verdad sí estaba en mente y creo que hubiera sido un papá una chimba”, comentó.