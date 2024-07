Racción de Lorelei Tarón a la presentación de Falcao en Millonarios. Hubo lágrimas

Lo que en algún momento parecía un sueño inalcanzable, hoy en día es una realidad. Radamel Falcao García fue presentado ante más de 30.000 personas como nuevo refuerzo de Millonarios y, como era de esperar, su regreso al país tuvo un enorme impacto. El Tigre, como es conocido, manifestó en reiteradas ocasiones que su sueño siempre fue jugar en el equipo azul y por esta razón su fichaje tiene aún más relevancia para él y su familia.

Falcao arribó a la capital colombiana junto a su esposa e hijos, quienes también fueron testigos del enorme cariño que le mostró la hinchada del Embajador al delantero desde el primer momento que llegó a la capital colombiana. La cantante y empresaria argentina, se ha mostrado muy emocionada de poder vivir un tiempo en Colombia y ha destacado la importancia que tiene este momento para su esposo.

Lorelei Tarón llora en la presentación de Falcao en Millonarios

En la noche del 16 de julio se llevó a cabo la presentación de Radamel Falcao García como nuevo jugador de Millonarios. El Tigre entró al Campín acompañado de Lorelei y de sus hijos Dominique, Desirée, Annette, Jedidiah y Heaven. Tras la presentación, la argentina fue entrevistada por Noticias Caracol y ahí no pudo ocultar su emoción por lo que estaba sucediendo.

“Muy felices. La verdad que me hizo llorar. Yo no me lo esperaba, la verdad que no. Él quería que yo fuera con él y yo le decía: ‘No, amor, me da vergüenza’; pero él me decía: ‘Ven conmigo’; y yo: ‘Bueno, está bien’. Al final fuimos, muy bonito, muy emocionante”, aseguró Lorelei Tarón.

Posteriormente, en una reciente publicación en las redes sociales, la pareja de Falcao manifestó:; “GRACIAAAAAS MILLONARIOS GRACIAS COLOMBIA por recibirnos con tanto amor, ha sido una noche maravillosa, jamás lo olvidaremos!!! Prometemos dar lo mejor para crear una gran historia juntos”.