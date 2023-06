Rafael Novoa sufrió grave accidente y terminó enyesado: “una mala caída”

Rafel Novoa es uno de los actores más reconocidos de Colombia. No solamente ha sido elogiado por su belleza, también, por el gran talento que lleva a la pantalla.

Es precisamente su profesionalismo lo que lo ha llevado a conseguir una gran cantidad de fanáticos y de seguidores en sus redes sociales. Ellos, diariamente se preguntan por la carrera de Novoa y por lo que sucede en su entorno personal.

Puedes leer: “En las web los contenidos deben ser rápidos y contundentes”, Rafael Novoa

En ocasiones, el actor comparte sus experiencias y es precisamente lo que hizo hace poco al mostrarle a quienes están atentos a sus movimientos que había sufrido un accidente que acarreó el enyesar una de sus piernas.

Rafael Novoa es uno de los actores más destacados de la farándula colombiana. Fotografía por: Arturo Rodriguez

¿Qué le pasó a Rafael Novoa?

Hace unas horas Rafael preocupó a sus seguidores al aparecer en un video en donde dice que se ha lastimado un pie a raíz de una “mala caída”. Allí, va en una silla de ruedas pues, al parecer, no podía caminar muy bien.

“Me he lastimado el pie y no sé exactamente lo que me pasó”, empezó diciendo el actor, quien después deja ver la radiografía que le tomaron. En ella se puede ver que, efectivamente, la caída fue dura pues rompió el metatarsiano y tuvieron que enyesarlo.

Lee también: La sensual foto de Carolina Cruz en la que mostró un detalle que pocos conocían

Afortunadamente, el asunto no pasó a mayores, por lo que tampoco tuvo que ser hospitalizado. Esto quiere decir, que Novoa se debe estar recuperando en casa.

¿Quién es la esposa de Rafael Novoa?

Adriana Tarud fue la que se robó el corazón del reconocido actor. Es una exparticipante de varios concursos de belleza y su profesión es Ingeniería Industrial.

Tarud es barranquillera y actualmente tiene 40 años. Fue Señorita Colombia 2004, en ese año, también recibió dos premios más en el certamen: el de Mejor Figura y el de Mejor Traje de Fantasía.

Puedes leer: Daniela Tapia de ‘MasterChef’: ella es la actriz cubana que conquistó la cocina

Aunque su participación en Miss Universo no fue muy destacada, volvió al país para coronar a quien sería su sucesora: Valerie Domínguez Tarud.

Con el actor Rafael Novoa tiene una hija y aunque se ha especulado de una separación, lo cierto es que se les ha visto felices en redes sociales y los dos son bastantes reservados con esa parte de su vida privada.