Ramiro Meneses se confesó sobre el síndrome que padece: “Afecta mis relaciones”

Ramiro Meneses es uno de los actores y directores más prestigiosos del país. En cada producción en la que ha estado, su trabajo se ha destacado a lo largo de su carrera.

Te puede interesar: James Rodríguez: Este es el lujoso restaurante que abrió el colombiano en Bogotá

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Además de trabajar en televisión y teatro, Meneses es recordado por ser el ganador de ‘MasterChef Celebrity’, el reality de cocina más visto en el país.

Ramiro Meneses: Este es el trastorno que sufre

Si bien su amor por el arte continúa, esta vez el actor no es tendencia por algo relacionado a su carrera sino por su salud.

En entrevista con Marlon Becerra, el director se confesó sobre un síndrome que padece y con el que ha tenido que sobrevivir.

Se trata de la enfermedad del síndrome de Asperger, el cual está relacionado con un trastorno del espectro autista, siendo más habitual en niños que en niñas. Quienes lo padecen pueden desarrollar severas y crónicas incapacidades en todo aquello relacionado a lo comunicacional.

Según lo dicho por el actor, el momento en el que él sabe que más le afecta es cuando interactúa con su familia e incluso con su hija, pues en algunos momentos se pierde en su mente y se queda allí.

“A veces no estoy, muchas veces no estoy. Entonces, en mis relaciones cerradas se vuelve complicado. Por ejemplo, con mi hija, a veces ella me dice: ‘Pa’, pa’, y yo le contesto: ‘¿Qué pasó?’, y ella me dice: ‘Te estaba preguntando tal cosa?”, relató Meneses, dejando en evidencia cómo lo golpea el síndrome.

Igualmente destacó que dejó de pintar un tiempo, ya que era muy difícil poder terminar con la pieza que estaba haciendo, pues literalmente se iba de la realidad.

“Dejé de pintar porque no podía volver, me costaba regresar. Yo siendo músico, ni en la casa ni el carro escucho música”. Igualmente agregó que los ruidos fuertes lo alteran mucho “los gritos y ruidos fuertes, lo que me produce es tenaz”.

Justamente, hablando de los gritos, la presión y todo el ruido exterior que hay, se enfocó en su experiencia en ‘MasterChef’ y lo difícil que fue pasar por allí.

“No sabes lo que era eso en ‘Masterchef’ para mí. En un boleo, todo era pérdida de tiempo. Todo lo que tenía que calcular antes para poder manejar la cosa”, reconoció.

Te puede interesar: “Where She Goes” de Bad Bunny y todas las referencias a Kendall Jenner en el video