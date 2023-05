Reconocida actriz de ‘Betty, la fea’ sufrió accidente que la llevó a la clínica

Yo soy Betty, la fea es una de las telenovelas colombianos que más éxito ha tenido. Desde su lanzamiento, ha sido traducida en varios idiomas y por lo tanto, reproducida en un sinfín de países. Ahora, se puede ver cada episodio en Prime Video.

Gracias a su éxito, los personajes de la producción son altamente reconocidos, por lo que han ganado una gran cantidad de adeptos en sus redes sociales que diariamente se preguntan qué pasó con sus carreras profesionales y lo que sucede en su entorno personal.

Puedes leer: Alejandra Azcárate confesó cómo Fernando Gaitán cambió su vida: “Era macabro”

Recientemente, se conoció que una de las personas del famoso elenco sufrió un accidente que hizo que pasara por la clínica. Además, indicó que el dolor que presentaba era realmente grande. Acá te contamos de quién se trata.

Actriz de Betty, la fea sufrió fuerte accidente

Estefanía Gómez, quien interpretó a Aura María en Yo soy Betty, la fea, reveló a través de sus historias de Instagram que se encontraba en urgencias por un accidente que tuvo mientras abordaba un taxi en Pereira.

La actriz indicó que, al momento de subirse iba de afán porque le informaron que su abuela estaba enferma y tenía que practicarse una cirugía, angustiada, viajó hasta la capital de Risaralda y cuando iba a abordar el taxi se dobló un tobillo.

El dolor fue tal, que tuvo que acudir a emergencias para que la atendieran. Al momento de la revisión, todo pareció ser un poco más grave, pues, le pusieron una férula y debe usar muletas para transportarse.

Lee también: Kepa Amuchastegui, de ‘Betty, la fea’, emprenderá nuevo negocio: “¿le interesa?”

“Yo estaba en Bogotá y mi abuela se enfermó, por lo que tenían que operarla. Yo, por eso, viajé a Pereira y cuando me iba a subir al taxi se me dobló el tobillo… Eso me dolió horrible, casi me desmayo del dolor tan impresionante”, dijo la actriz.

“Fui a la clínica, me hicieron radiografía y resulta que tengo esguince de tobillo, ando con muletas y con una férula”, añadió la artista en la red social.

Los fanáticos de Estefanía le enviaron cientos de mensajes para motivarla en este momento. Entre ellos se puede leer: “Ay triple papito, que se mejore”, “Esta mujer no se pone vieja. Está intacta, fresca como la lechuga”, y “Uuyy comprendo yo pasé por lo mismo hace 3 meses”.

Gutiérrez de Betty, la fea triunfa en TikTok

Alberto León Jaramillo, conocido como ‘Guti Gut’, fue uno de los personajes más reconocidos de la exitosa telenovela. Por ello, una diversidad de seguidores se ha preguntado qué es a lo que se dedica actualmente.

Puedes leer: Elizabeth Olsen se declaró fan de ‘Yo soy Betty, la fea’. Le ayudó en su español

Resulta que el actor decidió incursionar en el mundo de TikTok. Allí, se convirtió en toda una celebridad e incluso, su perfil cuenta con más de 73 mil seguidores.

En la plataforma, el actor sube contenido de análisis sobre diversas producciones audiovisuales, cuenta detalles de diferentes novelas en las que ha tenido la oportunidad de trabajar y, además, da varios consejos para quienes les gusta el teatro.