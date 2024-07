Reconocida periodista de ‘Noticias Caracol’ le dijo adiós al canal: “Me voy feliz”

Noticias Caracol, con más de 60 años de trayectoria, es uno de los medios de comunicación más reconocidos de Colombia. Ofrece una amplia cobertura de noticias nacionales e internacionales, con énfasis en la inmediatez y la veracidad de la información.

Su equipo de periodistas profesionales trabaja incansablemente para brindarte las últimas noticias de actualidad, política, economía, deportes, entretenimiento y mucho más.

Una de las anteriores ha decidido dar un paso a un costado y decirle adiós a Caracol Televisión. La reportera se ha marchado del canal y ha dejado a más de un televidente sorprendido. ¿De quién se trata? Acá te contamos.

Noticias Caracol es uno de los informativos más vistos de Colombia. Fotografía por: Instagram @yesecarrillo

Presentadores de ‘Noticias Caracol’

La periodista Yesenia Carrillo, quien es comunicadora social y se ha establecido en Cartagena, había regresado hace poco a Noticias Caracol, convirtiéndose en una de las figuras destacadas del informativo en la ciudad.

Lee también: Conoce la exesposa de Javier Hernández Bonnet: mamá de su hijo Juan Pablo

Durante su retorno, no vaciló en compartir su entusiasmo a través de sus redes sociales, expresando cuánto extrañaba estar frente a las cámaras. Sin embargo, ahora ha utilizado nuevamente este canal para informar que se retira.

La presentadora colombiana había estado ausente por durante algunos meses debido al nacimiento de su hija, Fátima del Mar. Ahora, ambas podrían tener más tiempo de calidad al conocerse que Yesenia se va de Caracol.

Puedes leer: Conoce al guapo sobrino de Jorge Alfredo Vargas que brilla en la actuación

“Hoy me despido de esta casa periodística que por más de once años me permitió crecer personal y profesionalmente. La palabra gracias se queda extremadamente corta, fue una gran oportunidad para cumplir el sueño que siempre tuve de niña, por eso en honor a ese anhelo trabajé con pasión y amor”, escribió Carrillo en Instagram.

“Me llevo en el corazón muchas anécdotas, el amor de los televidentes y grandes y maravillosos amigos. Me voy feliz por haber sido la voz de tantas personas que confiaron en mi sus denuncias e historias”, finalizó la periodista con nostalgia.