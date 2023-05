Reconocido actor de ‘Ana de Nadie’ ha recibido amenazas por su interpretación

Ana de Nadie es una de las telenovelas más vistas de Colombia. La producción ha logrado estar en los primeros lugares del raiting gracias a su historia y al talento de los actores que se pueden ver en ella.

Entre los protagonistas de la novela, transmitida por RCN, están Paola Turbay, Sebastián Carvajal y Jorge Enrique Abello. Este último, es el antagonista de la producción, por lo que su actuación requiere de diálogos fuertes y agresivos.

Puedes leer: Video: Adriana Arango estalló en entrevista, habló de infidelidad de Robinson Díaz

Su interpretación lo ha convertido en uno de los hombres más odiados de la televisión colombiana por ser infiel, manipulador y hacer sufrir a gran parte de su familia en la ficción. Lo anterior, le ha acarreado un sinfín de amenazas por parte de los fanáticos de la serie.

Jorge Enrique Abello recibe amenazas por su papel en ‘Ana de Nadie’

El actor ha manifestado a través de sus redes sociales y en algunas entrevistas de las que ha hecho parte, que ha recibido una variedad de amenazas por su papel de Horacio en Ana de Nadie.

Abello reconoció que precisamente la idea del personaje es causar irritación y malestar. Además, aunque hubiera podido hacerlo más encantador, no lo hizo para no quitar el verdadero foco de la historia.

“Pude haberlo hecho más encantador, pero le estaría quitando el verdadero foco a la historia. Me esmeré mucho en lograr que me odiaran. Todo el mundo me dice que me odia, pero ese odio me lo he ganado a pulso”, dijo el actor a Revista Semana.

Lee también: Paola Turbay desempolvó un video de hace 30 años y se autocriticó, ¿por qué?

“Había escenas de la novela en las que tenía diálogos suaves, pero al interpretarlos los volvía más duros. Ha sido un reto representar a alguien así”, añadió.

Así mismo, Jorge Enrique enfatizó en una entrevista con Semana que su idea siempre fue destacar la historia de una mujer que ha sido maltratada y que, por fortuna, en la actualidad, las mujeres no deciden callar este tipo de situaciones.

“El objetivo del personaje era justamente causar irritación, malestar, para poder contar realmente la historia de una mujer en una sociedad como la actual. Porque las mujeres hoy, por fortuna, decidieron que era hora de dejar de callar”, concluyó.

Terminaron las grabaciones de ‘Ana de Nadie’

Ramistelly Herrera es otra de las actrices que más ha resaltado en esta telenovela del RCN, ella interpreta a Emma, tal vez uno de los personajes más polémicos, es la hija mayor de Ana (Turbay) y Horacio (Abello).

Curiosamente, Herrera fue noticia porque dio a conocer la noticia de que las grabaciones de Ana de Nadie culminaron, algo que ha generado muchas reacciones entre la audiencia.

Puedes leer: Sebastián Carvajal habló del humilde trabajo que tenía antes de ser famoso

Así lo hizo con un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 18 mil seguidores. En el corto se ve que el elenco de la telenovela del RCN está teniendo un almuerzo y también despidiéndose de los sets de grabación.

Entre los actores que aparecen están Paola Turbay, Jorge Enrique Abello, Andrés Toro, Carlos Báez y más.