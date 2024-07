Reconocido actor de El cartel de los sapos se declaró abiertamente gay: ¿quién es?

Juan Manuel Lenis es un actor conocido por participar en exitosas producciones como ‘Juegos Prohibidos’, ‘El último matrimonio feliz’, ‘El cartel de los sapos: el origen’, entre otras.

Sin embargo, más allá de su profesión, es muy poco lo que sus seguidores sabían sobre su vida privada, especialmente sobre sus relaciones amorosos y su orientación sexual.

Así fue como Juan Manuel Lenis se declaró gay

Pues bien, en las últimas horas, Juan Manuel decidió abrir su corazón y confesarse abiertamente homosexual. La revelación la hizo en medio de la entrevista que tuvo con la influencer Diva Rebeca, y que desde ya se puede ver en YouTube.

“Desde chiquito sabía que me gustaban los niños. Sentía una admiración por sus cuerpos. La moda es hablar esto sin tapujos. La moda no es ser o no ser homosexual”, fue el mensaje con el que inició la conversación.

Además de su admiración por otros hombres, Lenis notó también su gusto por ellos en medio de algunas frustraciones que vivió al intentar tener una relación romántica con mujeres. “Yo tenía una novia en ese momento. Mi novia en ese momento me dijo creo que es mejor que terminemos porque no me has agarrado nada. Mi amiguita. En esa época conocí a alguien y tuve el primer acercamiento y me sorprendí un poco de cómo reaccioné, pero me gustó”, añadió.

Sin embargo, no fue sino hasta que le terminó a una novia y que decidió experimentar con otro hombre, que confirmó lo que desde niño sentía: “con las últimas novias dije que también me gustaban los tipos. Ahí conocí a un man que tenía novia y estaba pasando por lo mismo y ahí ya les terminamos a las novias y nos cuadramos nosotros. Yo tenía ese impulso y ese deseo, pero no lo había materializado”.

Aún con esto, la culpa por ser homosexual lo aquejó durante mucho tiempo, haciéndolo creer, incluso, que era un pervertido por sentir gusto hacia los hombres.

“Siempre he pensado que si esto no fuera un tabú y uno pudiera hablar con los papás de lo que está sintiendo quizás uno no tuviera que pasar por tantos dolores”, agregó.

Por último, explicó que, sumado al miedo de sentirse homosexual, durante mucho tiempo se cohibió de hacerlo público temiendo la reacción de la industria, teniendo en cuenta la presión que pueden vivir los artistas en los medios audiovisuales. De hecho, recordó que aún hay varios colegas que han tomado la decisión de seguir en el clóset para no ser juzgados por el público; mientras que otros siguen en relaciones ficticias para no levantar sospechas sobre su orientación sexual.