¿Reconocido ganador de ‘Yo Me Llamo’ está en la calle? Esto se conoció

“Yo Me Llamo” es un programa concurso que ha cautivado a las audiencias desde su estreno en 2011. El formato, simple pero efectivo, presenta a talentosos imitadores que se transforman en sus ídolos musicales, interpretando sus canciones con pasión y entrega.

Más que un concurso, “Yo Me Llamo” es un homenaje a la música y a los artistas que han marcado varias generaciones, pues cada imitador no solo busca cantar como su ídolo, sino también capturar su esencia, sus gestos y su energía en el escenario.

¿Ganador de ‘Yo Me Llamo’ está en la calle?

Los participantes de “Yo Me Llamo” no solo son cantantes talentosos, sino también actores que logran meterse en la piel de sus personajes. Su pasión por la música y su dedicación a la imitación son contagiosas.

A raíz de su paso por el canal, varios de los participantes han logrado dejar una recordación grande en el público y uno de ellos reveló una dura historia.

Se trata de Robinson Silva, ganador de la temporada 2018 de ‘Yo Me Llamo’, conocido como imitador del reconocido Julio Jaramillo.

Su camino al éxito no fue fácil, pues antes de conquistar el escenario con su impecable imitación de Julio Jaramillo, Robinson experimentó la dura realidad de vivir en las calles de Bogotá.

“Cuando salí del campo me fui a la ciudad. Empecé a vivir una vida muy difícil, no tenía el conocimiento de la ciudad y por falta de oportunidades, en este entonces era el 96 o 97, no había muchas oportunidades en esa época. Sentía la vida muy dura para subsistir, no le pude coger el tiro y me fui yendo hacia las calles”, reveló al programa ‘La Red’.

Aseguró que para esa época todo era muy duro y trabajar para conseguir el arriendo y conseguir sus cosas era un tema de supervivencia. “No me alcanzaba entonces me fui a la calle porque no había de otra”.

Fue allí cuando conoció a su tío, quien lo acogió luego de que vivió en la calle durante 3 años, el mismo tío que hace unas semanas fue víctima de un accidente de tránsito y murió.

“Debí abrazarlo más, decirle más gracias de corazón. Lo pude haber hecho, pero lo hice muy poco, entonces quede un poco desagradecido”, concluyó.

Gracias al apoyo de su tío, su vida se fue encarrilando de nuevo y mientras pasó todo ello Robinson Silva vivió con él 5 años más.

Su paso por Yo Me Llamo fue una transformación total. Robinson no solo se convirtió en un imitador excepcional de Julio Jaramillo, sino que también encontró la oportunidad de mostrar, en muchos rincones del país, su talento.