¿Recuerdas a Jair Santrich de ‘A otro nivel’? Así es su vida ahora

Jair Santrich fue el ganador de ‘A otro nivel’ y aunque pensó que su vida daría un gran giro, luego de participar en el reality y ganarlo, esto no fue del todo así.

Te puede interesar: Zulma Rey se despachó contra Carolina Acevedo en MasterChef: “Ella me aislaba”

Aquí puedes encontrar más contenidos como este

Para el colombiano, la música fue el medio para expresar sus alegrías, desamores y tristezas, por lo que logró conectar muy bien con los televidentes del programa y transmitir todo aquello que quería decir.

¿Qué pasó con Jair Santrich de ‘A otro nivel’?

Aunque su talento es evidente y su amor por la música ranchera lo hizo llegar a muchos hogares colombianos, haber sido el ganador de ‘A otro nivel’ fue un peldaño más para darse a conocer, pero no lo fue una explosión.

Quedó en la final del programa con Jessi Uribe, otro reconocido cantante de música popular que a pesar de haber quedado en segundo lugar, logró más reconocimiento en su carrera.

Hace 6 años, Jair Santrich fue el ganador de ‘A otro nivel’ y aunque estuvo en televisión, su vida no dio el giro que esperaba.

Ante la pregunta de qué pasó con Jair, el mismo cantante fue el que respondió durante una corta entrevista en el programa ‘La Descarga’ en el que también participó.

“Lo que me pasó fue que intentaron apagar mi luz, intentaron apagar mi voz”, empezó diciendo el exconcursante en esa ocasión.

Después agregó: “el triunfo de ‘A otro nivel’ fue un sueño hecho realidad para mí, siempre fui muy agradecido con Colombia por ello. Seguí trabajando, seguí impulsándome en la música, pero la verdad es que hubo personas que me cerraron las puertas”.

En su respuesta, dijo que hubo quienes se negaron a apoyar su talento “me hicieron mucho daño pero ya superé eso, fue un proceso muy difícil y muy duro porque se apagó por 5 meses un artista que no merecía apagarse”.

En esos meses, Jair entró en depresión pues no dormía bien, no salía de su cuarto “fue fuerte, ha sido lo más bajo que he caído (...) es lo más bajo que puede hacer un ser humano que es declararse muerto en vida”, señaló en ese momento para ‘La Descarga’.

A pesar de ello y después de perder casi 200 millones de pesos, el cantante continúa hoy día con su carrera y refugiándose en su voz para continuar ganando fanáticos y entregando el amor a través de su voz.

En sus redes sociales, Santrich ha mostrado continuamente que su pasión es la música y que con ella espera darle una vida más plena y estable de lo que ya lo ha hecho a su familia, pues su hija y su hogar es el motor más grande para él.