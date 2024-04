¿Renuncia en ‘La casa de los famosos’? Una celebridad preocupa: “Estoy grave”

Luego de que ‘La casa de los famosos’ le diera el adiós a ‘Culotauro’ como el séptimo eliminado de la casa, los televidentes podrían ver una salida más.

Te puede interesar: ¿Margarita Rosa de Francisco extraña estar en ‘El Desafío? Esto dijo del reality

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

En estos días, se ha estado hablando del estado de uno de los famosos que más reacciones genera a favor y en contra en redes sociales, por ello se especula si se puede ir o no del programa.

¿Otra renuncia en ‘La casa de los famosos’?

Si bien el reality es un trampolín para muchos, lo cierto es que ya todos los participantes están avisados de la última decisión que tomó ‘el jefe’ es que el domingo serán dos los que se irán de la casa.

Algo que dejó sorprendidos a unos y pensando a otros, pues por estos días la salud de la creadora de contenido ‘La Segura’ no ha estado nada bien, y por el contrario se ha mostrado muy adolorida de su espalda baja, una dolencia crónica con la que ha tenido que vivir por años.

La joven a expresado en varias oportunidades que lo último que quiere es que su enfermedad la deje por fuera del juego, pero por estos días el dolor ha sido tan intenso, que incluso, varios televidentes han publicado en redes que ella debería ser unas de las que abandone la competencia el domingo y cuide de su salud.

Los rumores sobre la posible salida de ‘La Segura’, empezaron en la tarde del 1 de abril cuando ella misma le dijo a varios de sus compañeros que estaba muy adolorida y que de hecho, cada tanto tenía que viajar a Estados Unidos para que le inyectaran un bloqueo de dolor y así calmar un poco su sufrimiento.

Sin embargo, la influencer ha compartido que los efectos de este tratamiento han comenzado a disminuir en las últimas semanas y ahora su dolor es más latente.

“Estoy muy grave, te lo juro”, le dijo a Diana Ángel quien también le dijo que solo ella sabía el grado de dolor que tenía.

Después agregó “y no pasa nada, o sea yo no me quiero rendir pero mi estado emocional y mental, cuando ya tengo un dolor tan elevado, cambia, entonces me pongo irascible, no duermo, me da ansiedad en la cama, estoy preocupada”, señaló.

Por el momento, ni la producción, ni la creadora de contenido han confirmado si saldría de la competencia pero lo que sí es cierto, es que con el paso de los días, su dolor en la parte baja de su espalda es cada vez peor.