Revelan la millonaria cifra que sumó Valentina tras su eliminación en El Desafío XX

Con cada ciclo que pasa en El Desafío XX, son menos los participantes que siguen en competencia. Tras la última semana, la eliminada fue Valentina, integrante del equipo Beta. La coach y empresaria tuvo que competir junto a sus compañeras de equipo, pero no logró el mejor rendimiento en la prueba. Sin embargo, al salir no se fue con las manos vacías.

Las decisiones de Beta llevaron a que todas las mujeres del equipo fueran a la prueba a muerte. Tras la competencia, Valentina, quien había destacado en los más de 40 días de competencia, se despidió del programa y se fue con un millonario premio.

El millonario premio que se llevó Valentina tras su eliminación

Valentina Rodríguez en una reciente entrevista reveló cuánto dinero logró recaudar durante su participación en el programa y, para sorpresa de muchos, una polémica decisión tomada por su equipo días antes, permitió que se quedara con una millonaria recompensa.

El equipo Beta, recientemente, tuvo la oportunidad de quedarse con la mitad del dinero de Omega y esto permitió que todos sus participantes pudieran sumar una cifra millonaria a sus cuentas. En el caso de Valentina, la paisa tuvo la oportunidad de salir del programa con 26.800.000 pesos colombianos.

Tras su salida del programa, la exdesafiante se dedicará a sus proyectos personales, tal y como lo es su marca de productos capilares, el cual espera que siga creciendo y consolidándose en el mercado.

“Estoy segura de que recordar mi paso por el Desafío XX, siempre me va a sacar lágrimas. Es un llanto lleno de gratitud, por la experiencia tan linda que fue, las personas tan maravillosas que conocí y el proceso personal tan mágico que pude vivir. Desde el momento cero, en que me propuse que iría al programa, hasta mi último aliento en competencia, pude sentir que realmente, SOY LA FAVORITA y que con enfoque, disciplina y amor, puedo llegar de la mano de Dios, a donde me lo proponga. ¡Gracias, gracias, gracias! Por tanto, amor y por hacer esto posible”, aseguró la exdesafiante.