Revelan posible salario que pagaría ‘La casa de los famosos’ de RCN: ¿Será verdad?

El Canal RCN busca empezar este año con el pie derecho con una nueva producción que podría mantenerlo en el top del rating nacional, se trata de ‘La Casa de los Famosos’, un formato que ya es exitoso en otros países. En Colombia va a ser conducido por Carla Giraldo y Cristina Hurtado.

De momento se desconoce la lista completa de las celebridades que estarán participando en esta competencia, lo único que se sabe es que serán 22 famosos en total, entre ellos actores, cantantes y creadores de contenido.

¿Dónde puedo ver la casa de los famosos en Colombia?

El reality que está generando expectativa entre los televidentes del canal, tiene fecha de estreno el próximo 11 de febrero a las 8:00 p.m.

Para quienes deseen verlo, lo podrán hacer a través del canal RCN y de la plataforma ViX, allí estarán colgados los capítulos de cada día.

Por el momento, han surgido varios nombres conocidos en la lista de celebridades que estarán allí tales como Martha Isabel Bolaños, Diana Ángel, Bola 8, La Segura, Sebastián Gutiérrez y más.

Ante la pregunta de cuánto les estaría pagando el canal por hacer parte de ‘La casa de los famosos’, la encargada de revelar la supuesta cifra fue la actriz Alina Lozano, quien aseguró que RCN había “salido corriendo”, luego de que ella pidiera una cifra mucho más alta que los millones que le ofrecieron.

El programa será presentado por Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Fotografía por: Cortesía ViX

Según revelaron la actriz de ‘Pedro el escamoso’ y su esposo, el creador de contenido, Jim Velásquez, RCN los llamó para que hicieran parte del programa, sin embargo, la cifra del pago fue lo que les hizo a ellos cambiar de opinión e incluso al mismo canal.

“Me llamaron para entrevista pero yo dije que no (...) mi casa, mi vida, mi matrimonio, mis perros, dije que no”, aseguró. Mientras que Jim decía que para él era un proyecto grande y que de hecho, también lo habían llamado con la diferencia de que él había dicho que sí.

En medio de su relato también contaron que “a mí me negociaron en 5 millones semanales, o sea, 20 millones al mes y me habían ofrecido muchísimo menos, o sea eso fue lo que negoció mi manager y yo dije, sí a mí no me interesa”, reveló el esposo de la actriz.

Sin embargo, la negociación con Alina Lozano fue diferente “ustedes pueden creer que pidió 40 millones semanales, o sea, 120 millones al mes por estar en el programa (...) es que la trayectoria vale, el tiempo vale, el oficio vale, todo”, mencionó.

Teniendo en cuenta lo dicho por esta pareja, al parecer el canal le estaría pagando diferente a las celebridades que participarán en ‘La casa de las famosos’, pues según ellos, la negociación fue muy diferente con cada uno y el máximo sería, entonces, 5 millones por semana.

Si bien, no se conoce una confirmación de parte del canal, la pareja tampoco habría sido desmentida por nadie sobre la información dada en dicho video.