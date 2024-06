Ricardo Orrego reveló que estuvo “encanado”sin agua ni comida: “Se enamoraron de mí”

El periodista deportivo Ricardo Orrego tiene una carrera profesional muy destacada, en la que ha demostrado su profesionalismo cubriendo grandes eventos deportivos. Esto le ha permitido convertirse en una de las figuras más importantes de Noticias Caracol. Aunque ha vivido grandes alegrías en su labor, también ha pasado por angustiantes momentos que muchos desconocen hasta ahora.

Ya sea en Noticias Caracol, en Gol Caracol o en sus programas en Blu Radio, Ricardo Orrego se ha consolidado como una de las fuentes de opinión deportiva más queridas y respetadas del país. Sin embargo, hace un tiempo pasó por uno de los momentos más complicados de su carrera profesional debido al orden de sus apellidos, algo que lo tomó por sorpresa y casi le impide cubrir uno de los eventos deportivos más importantes: un Mundial de Fútbol.

Ricardo Orrego y la vez que estuvo “encanado” en el exterior

El periodista sostuvo una charla con Jhovanoty en El Klub de La Kalle y allí recordó uno de los momentos más complicados que ha pasado durante su vida profesional y se dio antes del Mundial de Catar 2022. El comunicador reveló que por poco fue deportado por una pequeña inconsistencia en su documentación; sin embargo, un pequeño detalle cambió todo y le permitió realizar su trabajo durante el evento deportivo.

“El rollo fueron mis apellidos. Yo soy Ricardo Orrego Arboleda; y en la documentación que pedían allí yo tenía que llamarme Ricardo Arboleda Orrego y éramos de los primeros periodistas que llegábamos al mundial. (...) Me enviaron a un salón, donde no había agua, no había café, de milagro me dejaban ir al baño. (...) Fueron 24 horas. (...) Se enamoraron de mí”, aseguró el periodista.

Aunque fue un momento muy angustiante para él debido a que temía que lo deportaran, finalmente pudo salir bien librado de ese momento y le permitieron ingresar al país. “Estaban buscando un vuelo para devolverme a Madrid. (...) Al día siguiente llegó un ‘enturbantao’, después de que pasé la noche entera allí. No sé qué poder tenía, me pidió el pasaporte, volvió en media hora y me dijo ‘discúlpenos, todo está bien, siga’”.