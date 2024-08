¡Robaron a Maluma! El artista tiene dificultades para recuperar sus datos: “Ratas”

Maluma, nombre artístico de Juan Luis Londoño Arias, es un cantante que ha conquistado el mundo con su música urbana y su carisma arrollador. El nacido en Medellín desde temprana edad mostró su pasión por la música, lo que le ayudó a perfeccionar su talento.

Con su talento, carisma y versatilidad, se ha consolidado como uno de los artistas latinos más influyentes de la actualidad, conquistando millones de fanáticos alrededor del mundo.

Por lo anterior, muchos están atentos a lo que pasa no solo en su entorno profesional, sino, en su vida personal. De hecho, hace poco sus seguidores pudieron ver que lo robaron en Medellín y que estaba realmente furioso con la situación ¿Qué pasó?

Maluma es uno de los artistas colombianos más reconocidos a nivel mundial. Fotografía por: Facebook Maluma

¿Qué le robaron a Maluma en Medellín?

En medio de las celebraciones de la Feria de las Flores, el cantante fue víctima de la delincuencia cuando le sustrajeron su celular. A través de sus perfiles sociales, el artista paisa narró los momentos de angustia que vivió.

El antioqueño se encuentra temporalmente desconectado de algunas de sus redes sociales. Sin embargo, ha utilizado su cuenta de Instagram para comunicarse con sus seguidores y dirigirse a las personas que lo robaron.

Lee también: 4 colombianos están en la lista de “los más bellos”, según reconocida revista

Durante su participación en la ExpoInternacional Equina de la Feria de las Flores, Maluma sufrió el robo de su celular al salir del evento. El artista narró los detalles de lo sucedido a través de sus historias de Instagram.

“Estamos ya por acá en el paraíso, en casita. Pero escúchenme pues porque les tengo una historia más peye. Este fin de semana, mientras estábamos viendo a nuestra potranca con los amigos de Dos Aguas, de repente ¡pum! Me metieron la mano al bolsillo y me robaron el celular”, contó.

A pesar de sentirse frustrado por el robo, Maluma decidió no crear un conflicto y prefirió no hacer nada al respecto. No obstante, ahora se encuentra lidiando con las complicaciones técnicas de recuperar sus datos en un nuevo teléfono.

Actualmente, solo tiene acceso a ciertas redes y no ha podido ingresar a su cuenta de WhatsApp. Esta limitación le ha causado una notable incomodidad en él pues escribió en sus historias que realmente sentía “Rabia”.

“No pueden dedicarse a robar, pa qué. Hagan música, inspírense…” 😩 MALUMA confiesa cómo le ROBARON el MÓVIL y manda un MENSAJE a los LADRONES 💬



¿Cómo hubieras reaccionado tú?

Créditos 🎥 @maluma pic.twitter.com/6aH8uwOeRU — LOS40 (@Los40) August 14, 2024

Puedes leer: Exnovia de Maluma se ha declarado pansexual: de qué se trata esta orientación

Como cierre, el cantante aprovechó para dirigirse a los responsables del robo, dándoles un consejo y advirtiéndoles que el celular no les será de utilidad debido a las medidas de seguridad que ha implementado.

“Si los ladrones que me robaron están viendo esto, dejen de ser tan cagadas. No pueden dedicarse a robar, qué ratas, hagan música, inspírense, hagan algo que los haga sentir bien con ustedes mismos, pero ¿robar?” indicó el paisa con molestia.