Robinson Díaz expuso su salario en Colombia: “Sé lo que puedo cobrar”

Robinson Díaz, nacido en Envigado, Antioquia, en 1966, es un actor colombiano con una trayectoria de más de 30 años en el mundo del espectáculo. Su pasión por la actuación se encendió desde su adolescencia, cuando formó un grupo de teatro con sus amigos en el colegio INEM José Félix de Restrepo de Medellín.

En la televisión, Díaz ha participado en numerosas producciones de gran éxito, incluyendo “El Cartel”, “Vecinos”, “El Señor de los Cielos” y “Tiro de gracia”. Su interpretación del Cabo en la serie “El Cartel” lo convirtió en uno de los actores más reconocidos de Colombia.

¿Qué hace en la actualidad Robinson Díaz?

En la actualidad, Robinson Díaz continúa activo en el mundo de la actuación. Recientemente, hizo parte de la novela “Rigo” interpretando al papá del ciclista, un papel con el que conectó con todo su público.

A lo largo de su carrera, Díaz se ha destacado por su profesionalismo, entrega y pasión por la actuación. Su talento y versatilidad lo han convertido en uno de los actores más respetados y admirados de Colombia.

Hablando de su trabajo, recientemente el actor decidió hablar sobre el salario que se ganaba al trabajar en Colombia y aclaró que, aunque no es mucho, no se queja.

El actor fue claro en afirmar que en realidad no le estaba yendo mal y que actual es el arte que lo ha llevado a tener un reconocimiento del cual está agradecido.

“Hoy en día no gano tanto, pero no me quejo”, afirmó, mostrándose comprensivo con la realidad del mercado televisivo en el país, frente a otros.

“Se lo que me puedo ganar y sé lo que puedo cobrar y llego a una cosa justa”, agregó. Sin embargo, sí dijo que frente a países como México, la cantidad sí era un poco más alta.

“Yo no me voy a poner a cobrar más de lo que voy a representar de retorno”, reconoció en su entrevista con el programa ‘Lo sé todo’.

En la conversación, el reconocido actor aseguró que puede ganar entre “cuatro y cinco veces más” con producciones de canales tanto de Estados Unidos como mexicanos.

Si bien, su trabajo en ‘Rigo’ ya terminó, en la obra de terror “El exorcista”, que se está presentando actualmente en el Teatro Libre de Chapinero en Bogotá, el actor antioqueño tiene un papel principal. Durante esta temporada, ha realizado más de 100 apariciones en la obra.