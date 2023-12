Rolando Tarajano, 13 años después de ‘A corazón abierto’: ¿cómo luce y qué hace?

A corazón abierto fue una telenovela colombiana transmitida a través de RCN. Su primer capítulo salió al aire en 2010 y el último de vio en 2011. Es una adaptación nacional del popular drama médico de Grey’s Anatomy.

La producción narra la historia de un grupo de médicos jóvenes que inician sus carreras en el Hospital Santa María. Fue un éxito rotundo en el país y contó con un elenco de actores de primer nivel, entre los que destacan Carolina Gómez, Natalia Durán, Rafael Novoa y Verónica Orozco.

Otro de los personajes populares fue el de Rolando Tarajano, el cual, interpretó a Javier Burgos, uno de los doctores del elenco. Debido a la popularidad que tuvo su personaje y con el regreso de la novela a la televisión, muchos se preguntan qué ha sido de él. Acá te contamos un poco.

Rolando Tarajano es una de las estrellas de 'A corazón abierto'. Fotografía por: RCN Televisión

¿Qué pasó con Rolando Tarajano?

Rolando es un actor cubano que después de A corazón abierto estuvo participando en Amo de casa (2013), serie que protagonizó junto a Katherine Vélez. Tras las grabaciones, se fue para Estados Unidos y quedó enamorado de la industria audiovisual de dicho país.

En 2014, Tarajano empezó a abrirse camino en la pantalla chica de ese país con su papel de Ezequiel Posada en Demente Criminal. Además, en 2017 trabajó en Milagros de Navidad, una miniserie hecha por Telemundo.

Actualmente, a sus 60 años, se desempeña como director, productor ejecutivo, escritor y profesor de actuación. Tampoco se ha alejado por completo de Colombia pues en sus redes sociales se ve que ha hecho varios viajes al país.

“Hace años que yo no hago un proyecto en Colombia, pero cada vez que me bajo de un avión allí el cariño de la gente es impresionante (...) Colombia a mí me dio la libertad en 1998, por eso tengo que agradecerle a Alí Humar, quien me hizo un casting en Cuba y luego me presentó su país”, aseveró en una entrevista que brindó a La red en 2021.