Humorista de Sábados Felices pasó duro momento en pandemia: “comí galletas con moho”

Memo Orozco es un humorista colombo-argentino, reconocido por ser durante varios años el presentador de Sábados Felicitos, una sección infantil que se emitía en el mítico programa Sábados Felices de Caracol Televisión.

Sin embargo, después de varios meses desde que se acabó esta sección y de no saber nada de Orozco, el humorista decidió hablar con los medios de comunicación para hablar acerca de su salida del programa, así como de las duras necesidades que tuvo que experimentar con su familia durante la pandemia de COVID-19.

En conversación con ‘Lo Sé Todo’, de Canal 1, Orozco explicó que su salida de Sábados Felices no obedeció a plata o creatividad sino a un proyecto de renovación en el que infortunadamente él ya no cuadraba.

¿Memo Orozco, de Sábado Felices, entró en quiebra?

Cabe recordar que en 2023, Memo Orozco contó al mismo medio la historia de la terrible situación económica que vivió en medio de la pandemia. Debido al confinamiento que vivieron los colombianos, el humorista tuvo que cancelar varios eventos y cerrar algunos emprendimientos; lo que por supuesto le generó un déficit en sus ingresos mensuales.

Fue tal la crisis, que, según relató, hubo un momento en el que junto con su familia tuvieron que comer alimentos en mal estado, ya que no había más en su casa, ni tenían el suficiente dinero para adquirir comida.

“Todo el mundo lo ve a uno y supone que ese trabaja en televisión y es millonario. ¿Cuál millonario?, uno no tiene plata. Perdimos mucha plata en los arriendos, el agua y la luz no paraban. Y se quebró uno, es de los momentos en los que uno dice: Estoy quebrado. Había unas galletas que se mohosearon, no había más para comer y tocó comer galleta que estaba, un poco, mohoseada y verde. Muchísimas personas tenemos el problema del dinero, de la comida, de las deudas; eso no lo entienden los bancos. Llaman para saber ‘por qué no ha pagado las deudas’; porque no he tenido”, dijo el conductor en conversación con el citado medio.

Asimismo, criticó el hecho de que, en la televisión colombiana, hoy en día gana más un influencer que tiene miles de seguidores, a una persona preparada para el oficio de las cámaras.

“Puedes ver que un influencer se puede ganar doscientos o trescientos millones mensuales y eso no se lo hubiera ganado nadie en la televisión. Ni Robinson Díaz”, concluyó Orozco.