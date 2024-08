¿Sabías que Camilo le tiene miedo al agua? Esta es la causa aterradora de su fobia

Camilo Echeverry es un cantante y compositor colombiano que ha ganado fama internacional por su estilo único y letras emotivas. Conocido simplemente como Camilo, el artista ha lanzado éxitos como Tutu y Vida de Rico, que han escalado rápidamente en las listas de popularidad.

Además de su música, es admirado por su autenticidad y cercanía con sus seguidores, a quienes se refiere como “La Tribu”. También, su matrimonio con Evaluna Montaner ha captado la atención de sus fans, quienes siempre están atentos a lo que pasa en torno al artista.

Recientemente, Camilo y Evaluna publicaron un video en su canal oficial de YouTube en el que cuentan que, para sorpresa de muchos, el colombiano le tiene miedo al agua y lo habría descubierto en plena luna de miel con la venezolana.

Camilo y Evaluna son una de las parejas más queridas de la farándula. Fotografía por: Instagram @camilo

Camilo Echeverry y su fobia al agua

En el clip, el cantante antioqueño admitió su fobia al agua, extendiendo su temor a todos los fenómenos naturales relacionados con este elemento, como las lluvias y los tsunamis.

Lee también: Evaluna desata polémica con sus extravagantes zapatos en los Premios Lo Nuestro

“El nuevo miedo de Camilo lo descubrimos una noche en nuestra luna de miel en la Polinesia Francesa. Empezó a llover y a llover, más fuerte y más fuerte y cuando se dio cuenta que estábamos solo los dos, sin sus papás, sin mis papás, eso fue...” comenzó relatando Evaluna.

“Estábamos viviendo el comienzo de nuestro futuro, del resto de nuestra vida, donde nosotros dos íbamos a empezar a ser nuestra propia fuente, de nuestra propia seguridad. Cuando me di cuenta de eso dije ‘¿y ahora? ¿y si la tormenta se pone peor? ¿y si pasa algo? ¿y si soy yo la persona responsable?’”, añadió.

Puedes leer: Camilo y Evaluna: así fueron sus extravagantes looks en los Latin Grammy 2023

Según Camilo, la raíz de su miedo al agua podría encontrarse en un suceso pasado en el que estuvo al borde del ahogamiento, lo cual dejó una profunda huella en él.

“¿De dónde viene este miedo? No sé, pero por ejemplo puedo pensar que yo, hace como 15 años, estaba en el mar con Juli, una amiga y casi nos ahogamos. Estábamos nadando, nos arrastró una corriente y casi nos ahogamos literal. ¿Por qué se despierta ese miedo en este momento que soy adulto y no cuando era un niño chiquito? No sé”, fue la explicación del cantante.