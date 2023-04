“Sacó un cuchillo”: roban a reconocido actor de ‘Ana de Nadie’ en Bogotá

Ana de Nadie es una producción del canal RCN que hoy en día se encuentra entre los primeros lugares del rating colombiano. La telenovela está basada en la antes exitosa Señora Isabel, la cual, tenía como protagonistas a Judy Henríquez y Luis Mesa.

Ahora, son Paola Turbay y Sebastián Carvajal los que se encargan de dar vida a este remake. Como coestrellas se encuentran Jorge Enrique Abello, Adriana Arango, Laura Archbold, Camila Zarate, Carlos Báez, entre otros.

Precisamente este último, contó recientemente que sufrió una especie de atraco en Bogotá en donde le quitaron sus pertenencias y además, lo amenazaron con un arma blanca.

Roban a Carlos Báez, actor de ‘Ana de Nadie’, en Bogotá

Báez, quien interpreta a Pedro, hijo de Horacio Valenzuela en la serie de RCN, relató algunos detalles de lo que le sucedió hace unos días en la capital del país.

A través de las redes sociales del actor, informó a sus seguidores que lo atracaron el pasado viernes 31 de marzo cuando se encontraba en la Zona T, al norte de Bogotá.

“Me robaron el celular el viernes en la calle 85 con 14, acá en Bogotá. Se me acercó un man con unos papeles y empezó a hacer sonidos; luego, fui a ver, y me había sacado el celular”, contó.

Lleno de valentía, Báez dijo que se acercó hasta donde estaba el sujeto y le hizo el reclamo para que le devolviera sus pertenencias, sin embargo, el hombre lo amenazó con un arma cortopunzante.

“Me devolví, le pedí el celular y el man que no, que no lo tenía. Después de un rato sacó un cuchillo y me amenazó. Pues nada, lléveselo, qué más puede hacer uno”, concluyó.

Al actor Carlos Báez, a quien vemos actualmente en #AnaDeNadie le robaron el celular con esta extraña modalidad.



Te ha pasado algo similar?👇🏼 pic.twitter.com/ksu7EFQxXH — Revista Activa (@revista_activa) April 4, 2023

La relación de Carlos Báez y Jorge Enrique Abello

Aunque en Ana de Nadie los personajes que interpretan Báez y Abello tienen una relación complicada, lo cierto es que tras la pantalla es completamente diferente.

Recientemente, Jorge Enrique hizo una publicación en sus redes sociales en donde salen juntos en una selfie. Junto a la imagen, Abello resaltó las cualidades de su compañero en la telenovela:

“Él es Carlos Báez, mi hijo en Ana de Nadie. Es actor y es muy bueno. Qué escenas maravillosas hemos tenido!!! Grande Carlitos”, escribió.

A lo anterior, el mismo Báez respondió: “Muchas gracias por tu generosidad Bebito, me he disfruto y he aprendido mucho trabajando contigo”.

El post ya cuenta con más de 27 mil ‘me gusta’ y más de 300 comentarios entre los que están: “El personaje de Pedro me enamora”, “Pero el papa es el más bello”, “A mi madre le gusta usted y a mí me gusta el hijo”, “Carlos es Jorge Enrique Abello en unos años” y “Que guapo este hombre”.