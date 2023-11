Salomé, hija de Daniela y James, cambió su look y sorprendió: “Parece otra”

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, ha recibido algunas críticas por los videos que realiza, sin embargo, su mamá ha defendido que es su pasión y que no deberían señalar a una menor de edad por lo poco que muestra en redes.

Puedes leer: Eliminada de ‘Yo me llamo’, Celia Cruz, dejó fuerte mensaje para Amparo Grisales

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

A su corta edad, la pequeña ya ha mostrado su gran talento y pasión por el baile a través de sus redes sociales y la personalidad que tiene.

¿Cuántos años tiene Salome Rodríguez y qué pasó con ella?

Si bien Salomé ha crecido en medio del foco mediático y los paparazzi, la pequeña sabe que su futuro está en el arte, por ello, dedica muchas horas de su vida a entrenar y ser la mejor bailarina posible.

Sin embargo, los usuarios de las redes sociales suelen ser muy crueles con la menor y la señalan por temas que su misma mamá ha salido a aclarar.

Salomé Rodríguez, quien ya tiene 10 años, se ha destacado por mostrarse como es en las pocas publicaciones que realiza su Daniela Ospina con ella y sin duda, parte de su personalidad es ser tan auténtica como sus padres le han enseñado.

Salomé, hija de Daniela Ospina, fue el centro de varias críticas luego de que la menor decidiera cambiar su aspecto. Fotografía por: Instagram

Justamente, hace unas horas, la menor decidió mostrar el nuevo look que decidió llevar y que la tienen sintiéndose preciosa.

La hija del exjugador del Real Madrid cambió el estilo de su cabello y usó un poquito de brillo, aportando para resaltar su belleza.

A través de la página de fans del jugador colombiano, James Rodríguez, se conoció cómo quedó la preciosa niña, quien luce tranquila y satisfecha con el resultado.

“Se está creciendo muy rápido”, es el texto que acompañó la imagen. Allí se puede ver a Salomé con el pelo lacio y un poco más marrón a como lo tenía antes.

Conservando ciertos destellos de luz e iluminación en su pelo, la hija de Daniela Ospina y James luce tan linda como siempre.

Como era de esperarse, los usuarios de las redes no dudaron en dejar su comentario sobre el inesperado cambio de look, el cual no se conoce si estuvo relacionado con alguna presentación de baile que realizará próximamente.

“Parece otra, se ve muy linda”; “Se ve más grande de los años que tiene, ¿no?”; “Me encanta que ella se muestra siempre fiel a lo que desea”; “Bravo Salo, se ve muy linda”; “Creo que se ve un poco grande para el estilo, pero si le gusta está bien”; “A mí me parece que se ve muy bella”; “Salomé va a ser una niña muy linda cuando sea más grande, es preciosa”, fueron algunos comentarios.