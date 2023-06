Salud mental de TINI preocupa a muchos fans, casi no logra continuar un concierto

La cantante Tini Stoessel, quien años atrás sostuvo una relación con el colombiano Sebastián Yatra, ha logrado crecer en su carrera gracias a la conexión con sus fans.

Te puede interesar: Daniela Álvarez tuvo un accidente con su prótesis, esto se conoció

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Cada una de las canciones que ha publicado a lo largo de su carrera, ha logrado llegar al corazón de todos y cada uno de sus fans, los cuales con el tiempo han ido creciendo, pues hoy en día ya acumula 20 millones de seguidores.

¿Qué pasó con Tini Stoessel?

Este jueves se viralizó un video en el que se vio a la cantante pasando por un momento muy emotivo en uno de sus conciertos más recientes, realizados en Barcelona.

Cuando la cantante interpretó una de sus canciones más sentidas, su revolcón de emociones no la dejaron seguir cantando.

Con lágrimas y la voz entrecortada, la estrella de 26 años estaba sentada en el piso mientras sus fanáticos corearon su canción a todo pulmón para apoyarla, pues terminó llorando y mostrándose muy emocionada mientras escuchaba cómo sonaba su letra en la voz de quienes más la admiran.

Allí se sintió confiada para confesar su situación mental y por el momento difícil por el que está pasando desde hace un tiempo.

“Hace tres semanas veía muy, muy lejano poder volver a subirme a un escenario y fue una meta que me puse en mi cabeza”, empezó diciendo.

Después, agregó que “Y poder estar acá es un gran logro y en gran parte también es gracias a ustedes por todo el amor que me brindan. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias”.

Después de este momento íntimo con sus fans y en pleno escenario, una vez terminó su concierto en sus redes sociales oficiales también se mostró muy amorosa y agradecida con los cientos de seguidores que presenciaron ese hecho. “Gracias Barcelona por lo que vivimos anoche. La emoción y la alegría q se sintió nunca la voy a olvidar”.

Por su parte, el doctor Gabriel Cartañá dijo en el programa A La Barbarosa (Telefe): “Si yo fuera el terapeuta de Tini, y ella está atravesando una crisis, yo le diría ‘no es tu momento de ayudar a nadie. Es un momento para ayudarte a vos misma”.

“Ella se siente en deuda porque recibe más amor del que da. Siempre se siente en falta. Eso la angustia, la angustia, la angustia, hasta que colapsa”, explicó.

Igualmente, el experto sostuvo que “no te preocupes por los demás. Ya los ayudarás más adelante, cuando logres salir de esta crisis. Ella en la entrevista dice ‘nadie es más exigente conmigo misma que yo’. Ahí ya arrancamos mal porque ya no le preocupa el hater de afuera, le preocupa el hater de adentro, que no te permite el error, que no te disculpa la equivocación”.