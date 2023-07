Ella le ganó la corona de Señorita Colombia a Margarita Rosa de Francisco

En esa edición del Concurso Nacional de Belleza (1984) competían para el título de Señorita Colombia, la representante de Bolívar, Sandra Borda Caldas y la señorita Valle, Margarita Rosa de Francisco, esta última una de las favoritas para ganar el certamen, finalmente el jurado eligió a Borda como la soberana de los colombianos ese noviembre en la ciudad de Cartagena.

En entrevista con el programa La Red, la exreina cartagenera comentó: “Eso fue un reto terrible porque a mí me miraban pero me decían, no, Bolívar no repite, no hay opción (...) Margarita venía de ser imagen de la portada de la revista Cromos como modelo del año, entonces era reconocida en el país”.

Y sí repitió, la representante recibió la corona de mano de su antecesora, la ex Señorita Colombia (1983), Susana Caladas quien representó al departamento de Bolívar.

Luego de obtener el título de Señorita Colombia, Borda representó a Colombia en Miss Universo en (1985), certamen mundial donde no logró quedar entre las 10 finalistas, pero sí obtuvo el premio al mejor traje típico, galardón compartido con las candidatas de España e Israel.

¿Quién es Sandra Borda Caldas?

Sandra Borda nació en Cartagena de Indias el 28 de febrero de 1966, es hija de Jaime Augusto Borda Martelo y Martha Lucía Caldas Pareja. Tiene 2 hermano(a)s: Jaime Augusto y Martha Lucía.

Fue coronada a los 18 años de edad, representó al departamento de Bolívar y estudió Administración Turística en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Cartagena.

Sus medidas son 89-60-90 y su estatura 1,75 centímetros.

¿A qué se dedica Sandra Borda?

Sandra se radicó en Bogotá, donde estudió dos semestres de Comunicación Social y luego viajó a su natal Cartagena para estudiar Economía y se especializó en Finanzas. También fue presentadora del noticiero de Telecaribe .

Actualmente es especialista en seguros y ARL (Aseguradora de Riesgos Laborales), y fundadora de una firma de aseguradora. Así mismo es fundadora de Puro Amor By TATA, una empresa de diseño especializados en el hogar.

Sandra se casó y tuvo dos hijas.