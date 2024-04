¿Sandra Muñoz y Juan David tuvieron relaciones? La actriz reveló la verdad

La Casa de los Famosos sigue avanzando y tras la llegada de cuatro nuevos participantes, en la noche de eliminación fueron dos famosos los que tuvieron que despedirse del programa. Tras las votaciones, los elegidos para abandonar la casa fueron Sandra Muñoz y Juan David Zapata.

También puedes leer: Desafío 2024: una tendinitis sacaría al segundo participante por lesión, ¿a quién?

Con el 2.80% de las votaciones, la primera participante en despedirse de la casa más famosa de Colombia, fue la actriz y modelo, Sandra Muñoz. Ella demostró que era una de las concursantes con más experiencia y desde el primer momento realizó algunas estrategias que le permitieron permanecer en competencia durante varias semanas.

El segundo eliminado fue Juan David Zapata, que obtuvo el 14.75% de las votaciones, una cifra muy cercana a la que logró Isabella Santiago. A sus 27 años, el paisa es un reconocido deportista y modelo, que dio de qué hablar en el reality por algunas de sus relaciones dentro de la casa, especialmente con la misma Sandra Muñoz.

¿Qué fue lo que sucedió realmente entre Sandra Muñoz y Juan David?

Sandra Muñoz fue una de las invitadas en el programa matutino, Buenos días Colombia y allí se refirió a lo que realmente sucedió entre ella y Juan David Zapata, debido a que uno de los grandes rumores que surgió, gracias a La Segura, es que durante su paso por el reality entre ellos hubo más que besos.

Puedes leer: Vanessa de la Torre sobre concierto de Karol G: cultura mafiosa y excesos vulgares

“No supe que ella (La segura) dijera eso. Juan David no se cayó de la cama. Yo los invito a ustedes a que traigan un polígrafo acá, yo lo puedo pagar, y miramos quién está diciendo la verdad”, aseguró Sandra Muñoz.

Sin embargo, ahí no terminó su explicación, debido a que ella fue mucho más enfática en mencionar textualmente que ella y el modelo no tuvieron relaciones. “Juan David y yo no tuvimos intimidad en La casa de los famosos, con polígrafo quiero que lo hagan”.

Aunque negó rotundamente que no tuvo relaciones con Juan David, en algún momento si hubo un interés hacia él, que no pasó de un beso. “La gente que me conoce sabe que, si bien tengo 45 años y 3 hijos, yo no lo doy tan fácil. Con Juanda molestamos unos días, ni me enamoré, ni tuve relaciones, ni nada de eso. Traigan un polígrafo y miran quién está hablando la verdad”, afirmó.