¿Santi dijo adiós al ‘Desafío 2024′? Acá te contamos si el participante renunció

De lunes a viernes, en las noches de Caracol Televisión, es posible ver El Desafío XX. Allí, varios participantes miden sus capacidades físicas y mentales para demostrar que son los mejores de esta temporada.

Son 4 los equipos que quedan en competencia: Alpha, Beta, Gamma y Omega. Cada uno de ellos cuenta con un espacio para convivir, por lo que los dramas en cada capítulo no hacen falta. Amoríos, discusiones, bromas y otras situaciones se pueden ver a través de la pantalla.

En el capítulo del jueves 30 de mayo Santi, el capitán de Alpha, tuvo un momento de tristeza en el que decidió que posiblemente abandonaría el programa. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos.

El Desafío es uno de los programas con más raiting de Colombia.

¿Qué pasó con Santi del ‘Desafío’?

Las reiteradas caídas de Santi en el Box Blanco lo han convertido en un punto vulnerable dentro del Desafío 2024. Esta situación no solo lo ha llenado de frustración personal, sino que también ha impactado negativamente en el rendimiento de su equipo, Alpha.

Las constantes críticas de sus compañeros y la decepción por su desempeño en la prueba de Sentencia y Hambre fueron demasiado para Santi. En medio de la charla con Andrea Serna, la emoción lo superó y no pudo contener las lágrimas y la impotencia.

Cansado de la situación actual y asumiendo la responsabilidad por el desempeño de Alpha, Santi se sinceró ante la presentadora y todos los competidores. Con tristeza, expresó que, aunque no desea hacerlo, considera que abandonar la Ciudadela es lo mejor para no seguir perjudicando a sus compañeros.

“Estuve pensando hace ya un tiempo y... ya no tengo gasolina. Es muy difícil para mí tomar esta decisión”, fue lo que dijo el capitán del grupo morado entre lágrimas. Después, les dijo en la casa del equipo:

“Les he fallado, ya no tengo energía como competidor, no quiero seguirles costando esta prueba de aire en próximos ciclos, entonces, quería comunicarles no tengo más gasolina”.

Ante la inesperada declaración de Santi sobre su posible abandono, Karen fue la primera en reaccionar. Con sorpresa y determinación, le aseguró que veía mucho potencial en él y que no entendía por qué se rendiría en este momento crucial de la competencia.

Tras la conmovedora escena, la escuadra morada se vio envuelto en un mar de emociones. Sin embargo, luego de la conversación con sus compañeros, Santi decidió no rendirse y seguir luchando por su equipo.