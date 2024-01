¿Santiago Alarcón y ‘Chichila’ Navia se separaron? Esto respondió la actriz

Santiago Alarcón y Cecilia ‘Chichila’ Navia son una de las parejas más estables de la farándula colombiana. Se conocieron en 1998, mientras hacían teatro. En ese momento, Cecilia estaba saliendo con otra persona, pero meses después terminó su relación y empezó a salir con Santiago.

La pareja se casó en 2005 y tiene dos hijos: María y Matías. Ambos han tenido una exitosa carrera en la televisión colombiana. Alarcón es conocido por sus papeles en telenovelas como Garzón vive y El Man es Germán. Navia ha participado en producciones como Pa’ quererte y La primera vez.

Recientemente, la pareja es tendencia tras la aparición de Santiago en la segunda temporada de la biopic Arelys Henao transmitida a través de Caracol Televisión. Allí interpreta al esposo de la protagonista, sin embargo, muchos se preguntan cómo va la relación que tiene el actor en la vida real con Cecilia.

Santiago Alarcón y Cecilia Navia llevan juntos muchos años. Los dos se han destacado en su carrera por separado. Fotografía por: Instagram @chichilanavia

¿Santiago Alarcón y Cecilia Navia todavía están juntos?

‘Chichila’ es una de las mujeres que más comparte contenido con sus seguidores a través de redes sociales. Por ello, recientemente decidió interactuar con ellos en una dinámica de preguntas y respuestas que contestó, como es costumbre, a través de sus historias de Instagram.

Una de las cuestiones fue: “¿Y tu esposo, o la moda, te separaste?”. Con mucha contundencia la actriz contestó que todavía se encontraba al lado de su pareja y además, se dejó ver muy feliz en la relación. También, que no estaba de acuerda en juzgar las separaciones.

“Uy, amor. ¿Qué es ese juicio? Separarse no es ninguna moda, nadie sabe las razones por las que una pareja se separa. Yo no me he separado, yo sigo con mi ‘arremuesquito’ [risas]”, dijo Cecilia en un videoselfie.

De hecho, en ese momento mostró con la cámara que Alarcón la estaba viendo desde la distancia. “Me está mirando en este momento [risas]… Ahí está mi ‘arremuesquito’, yo no me he separado, para nada”.