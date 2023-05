Sara de ‘El Desafío’ es víctima de una broma que la puso a llorar desesperadamente

El Desafío: the box se ha convertido en uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. A través de él es posible conocer las capacidades físicas y mentales de cada uno de los concursantes que se encuentran en competencia.

Así mismo, la convivencia también es fundamental en el reality pues los tres equipos que quedan deben pasar tiempo juntos en las casas destinadas para ese fin. Esto se presta para que surjan romances, amistades y por supuesto, muchas discusiones.

Por ejemplo, en Beta, uno de los equipos del programa, se han visto varias peleas con Sara por su rendimiento en la competencia y por ello, cuando le ponen el chaleco de sentencia, sus mismos compañeros esperan que se vaya.

Los integrantes de Beta perdieron el Desafío de Sentencia y Bienestar y le reclamaron a Sara por su desempeño en la competencia. Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

Además, en el capítulo pasado, le hicieron una broma un poco pesada que la puso a llorar de lo desesperada que se siente en las pruebas y en la casa.

Beta quiere se vaya Sara de ‘El Desafío’

Al comienzo del último episodio de El Desafío: the box se pudo ver una pequeña reunión que hicieron tres integrantes de Beta: Ricky, Juli y Escudero. En ella, expresaron que la salida de Sara, su propia compañera, sería lo mejor para el equipo.

“Hay que pensar ya no con el corazón, sino con la competitividad”, expresaba Ricky, quien también es el capitán del grupo azul. “No es mentira, ella competitivamente no la da. Yo he estado 10 ciclos con ella”, insistió.

“Yo no me merezco dejar de comer siempre porque ella me dice que no puede dar más”, añadió. “¿Por qué crees que es tan delicada para competir? Se peina, se arregla las medias”, agregó Juli.

Aunque Escudero intentó defenderla un poco, las declaraciones de sus compañeros lo dejaron con la boca cerrada y no emitió ningún comentario al respecto.

La broma que hizo llorar a Sara de ‘El Desafío’

Por otro lado, finalizando el programa, le hicieron una broma a Sara y se le vio muy desesperada con la situación pues se encuentra muy sensible con respecto a su permanencia en el juego, sobre todo, porque en este ciclo es una de las sentenciadas a muerte.

Todo comenzó cuando Beta fue derrotado nuevamente en la prueba de premio y castigo. Alpha, al ser el equipo ganador escogió a Gamma para recibir el castigo que consistía en quedarse en una balsa puesta en la piscina durante 12 horas.

A pesar de ello, los participantes de Beta volvieron a su casa bromeando y diciendo que les había tocado el castigo. De hecho, inventaron que cada media hora debían subir una carretilla con peso hasta completar las 12 horas.

“No nos chisteen con eso que me infarto”, reaccionó ella, en un principio. Escudero tampoco creía lo que decían: “Esa gente, muy bandera pues, estamos sin comida”, se quejó.

En ese momento, Sara comenzó a llorar y aunque sus compañeros intentaban consolarla, la aturdió el desespero y no pudo dejar de lamentarse. “Ya relájate, hombre”, le decía Ricky, pero ella no lo tomó así.

“Cuál relájate, yo ya no quiero estar acá desde hace rato”, contestó. “Mañana entonces es tu oportunidad”, le dijo él. “Por eso, e igual tener que hacer esto, no es que sea tan chévere”, siguió hablando ella.

Finalmente, terminaron la broma: “Estábamos probando a ver si Escudero lloraba, pero no”, dijeron mientras se reían y le decían a Sara que el castigo realmente iba para Gamma.