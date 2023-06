Sasha Calle y sus revelaciones sobre ‘Supergirl’: “No me dejé comer de la presión”

Cuando Sasha Calle se enteró que le daría vida a una de las superheroínas más grandes del mundo de DC Cómics, en la película The Flash, se quedó sin aliento, pues es el personaje de más responsabilidad que ha tenido en lo corrido de su carrera.

La actriz colombo-estadounidense asegura que su rol como ‘Supergirl’ fue escrito prácticamente para ella y que estaba lista para interpretarlo desde que era muy pequeña. Cromos habló con Sasha Calle y el gran reto que tuvo para interpretar el papel.

The Flash: Sasha Calle en la piel de ‘Supergirl’

Para Sasha Calle, hacer parte del mundo del cine siempre fue un sueño y, de hecho, siempre estuvo de acuerdo con que seguir su corazón y sus instintos era lo más importante para llegar tan lejos como siempre se impulsó a estar.

Nacida en Boston, Massachusetts pero con madre colombiana, su carácter se forjó entre la música, el folclor, los libretos y la responsabilidad de ser una hispana talentosa entre las grandes personalidades de Hollywood.

Calle habla con gran espontaneidad y franqueza a la hora de referirse a las posibilidades que vio de ser la primera actriz latina en interpretar un gran rol y al que pocos le apostaron. “Todo es posible. No dejen que nadie les diga lo contrario”, asegura.

A partir de allí, su confianza frente al manejo de las cámaras, su disciplina para estudiar cada papel y su ímpeto al asumir los retos, la llevaron al mundo de los cómics.

En la piel de ‘Supergirl’ y su paso por The Flash

Cromos: Sasha, estás encargada de darle vida al papel de ‘Supergirl’ o de ‘Super chica’ en la película The Flash y quiero empezar por preguntarte ¿Cómo fue llegar al set sabiendo la responsabilidad que tenía ‘Super chica’ en esta película?

Sasha Calle: fue algo increíble llegar al Said y empezar los entrenamientos no quería dejarme comer de la presión yo quería estar presente y conectada a la tierra y el personaje. Estoy muy contenta por las escenas de acción y el entrenamiento. Todo lo que hice fue maravilloso de hecho me hace falta.

C: sabiendo que ibas a estar en The Flash la construcción de este rol ¿Cómo fue, cómo fue ponerte en esa piel?

SC: Yo estuve en Londres siete meses y los siete meses yo entrenaba al menos dos horas al día, cinco veces a la semana con el equipo de acción. Tuve entrenamiento de vuelo, entrenamiento de abdominales porque con el vuelo hay unas cuerdas que me mantienen con el arnés y cuando uno está en posición de planear, las cuerdas me empujaban hacia arriba, entonces yo tenía que con los abdominales, empujar el cuerpo arriba para darme una estabilidad y eso duele demasiado, pero el entrenamiento fue muy chévere. Todo me encantó.

C: ¿Hay algún poder de ‘Supergirl’ que te gustaría tener en la vida real?

SC: volar, me encantaría volar

C: ¿Hay alguna anécdota o algo inusual que nos quieras revelar?

SC: sin dar mucho spoiler, hay una escena en la que me deben rescatar, y parece tipo decena se ponen deslizaderos (…) al terminar la escena le pregunté a la jefa de acción si me podía tirar por ahí y me dijo “nos tiramos las dos” y contamos hasta tres y nos tiramos.

Fue un momento muy bonito y chistoso, lo recordaré por siempre.

Como primera superheroína latina de DC Cómics, Sasha logró captar la atención del director Andy Muschietti, quien fue el encargado de darle la noticia a través de una videollamada y en la que se evidenció, no solo la emoción de la actriz por haber conseguido el papel, sino el significado de llegar a la gran pantalla con un personaje tan icónico para una mujer.

Calle de 27 años, es una mujer fresca, convencida, talentosa y perspicaz. Justamente, todo ello fue lo que usó cuando pisó el set de ‘The Flash’ y empezó las grabaciones.