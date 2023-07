Se acerca el final de ‘Ana de Nadie’, ¿será como el de ‘Señora Isabel’?

Una de las producciones más sonadas de las últimas semanas es aquella protagonizada por Paola Turbay: Ana de Nadie. La telenovela que se transmite todas las noches a través del canal RCN sigue estando en los primeros lugares del rating colombiano.

El programa también cuenta con el actor Sebastián Carvajal como coprotagonista y Jorge Enrique Abello como una especie de antagonista en la telenovela.

Todas las escenas y personajes de la producción han logrado llamar la atención en momentos específicos. Además, se han abordado diversos temas de interés general que ponen a la opinión pública a reflexionar un poco.

Por lo anterior, todo el mundo está atento no solo a cada capítulo, sino, a lo que se viene en el final de la novela, el cual, ya está muy cerca.

‘Ana de Nadie’ es una de las telenovelas más vistas de Colombia. Fotografía por: Cortesía

¿Cómo será el final de ‘Ana de Nadie’?

Como la mayoría sabe, Ana de Nadie está basada en la serie de 1993, Señora Isabel. En la original, los protagonistas eran Judy Henríquez y Luis Mesa.

Teniendo en cuenta lo anterior, se especula que el final de la protagonizada por Paola Turbay, sea muy parecido a la original, a pesar de los nuevos aires que se le han otorgado a la telenovela para volcarla a la modernidad.

En Señora Isabel, al final, la mejor amiga de la protagonista fallece y decide no casarse con su gran amor platónico. Posteriormente, ambos personajes siguen con éxito sus vidas, pero en caminos separados.

Esta fue una decisión creativa que desilusionó en su momento a más de uno y fue muy comentada pues se esperaba un desenlace más romántico en el que los protagonistas estuvieran por siempre juntos.

Ahora, los fanáticos de Ana de Nadie presumen que el final será exactamente igual que el emitido hace tres décadas. Pero, aún está la incertidumbre pues al parecer, los actores grabaron tres finales diferentes. ¿Cuál transmitirán?

Seguidores de ‘Ana de Nadie’ indignados ante machismo en la telenovela

Fue un momento específico el que más llamó la atención en un episodio de Ana de Nadie. Esta escena tiene como protagonistas a Emma, la hija mayor de Ana, y a Horacio, el personaje interpretado por Jorge Enrique Abello.

La anterior comenzó cuando Horacio se enteró que su hija se encontraba embarazara. Esto, ocasionó que enfureciera y llegara a la casa Ana (su exesposa) para exponer su molestia ante Emma.

Entonces, encerrados, enfrentan una fuerte discusión. Las palabras utilizadas por Horacio fueron tan hirientes, que muchos televidentes saltaron a las redes para expresar la molestia que sentirían con un hombre de este tipo en la vida real.

“Deja de soñar, deja de creer que las mujeres pueden serlo todo porque no es verdad, no lo pueden ser, quieren ser madres y quieren ser mujeres profesionales al tiempo y en las dos la cagan. No, vas a tener que elegir entre ser una mamá y ser una mujer profesional”, afirmó Horacio.

Dichos comentarios, producto del ingenio y libreto de la novela, acarreó una infinidad de comentarios en las redes sociales que lo tacharon de “machista”.