Se conoció quién sería la otra mujer con la que Piqué le fue infiel a Shakira

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué es seguramente la más mediática en los últimos años, la noticia fue anunciada en junio de 2022, pero todavía se desconocen varios detalles alrededor de este hecho. Se ha dicho en numerosas veces que él le fue infiel, de hecho, ella menciona a su nueva novia en la viral canción ‘BZRP Music Session #53′ que tiene en colaboración Bizarrap, que fue estrenada en enero 2023.

Desde entonces se ha dicho que Clara Chía fue la única persona con la que el exjugador de fútbol tuvo amoríos mientras estaba con la estrella pop, pero esta semana se han empezado a revelar otros detalles.

People en Español cita al programa de televisión español ‘Socialité’, diciendo que Piqué también engañó a Shakira con su amiga, Anna Kaiser. Ella está casada y es madre de dos, es una entrenadora de celebridades y que ayudó a la barranquillera a prepararse para su show de medio tiempo del Super Bowl 2020. Según el medio, la supuesta infidelidad ocurrió dos años antes de que empezara su noviazgo con Chía.

De acuerdo de los reportes, la intérprete de ‘Que Me Quedes Tú’ se enteró de esto por uno de sus trabajadores. El periodista Javier Ceriani dijo que el empleado “se sintió mal por ella”.

Kaiser y Shakira se conocen desde hace varios años, entonces, de ser este chisme una realidad, sería todo un escándalo. Vale recordar que en 2015 Kaiser publicó en su cuenta de Facebook que ella estaba en Barcelona lista para bailar con “su chica”, Shakira.

Asimismo, la entrenadora publicó un video con la artista en enero 12 de 2022, mostrando cómo se preparaban para el show el Super Bowl, que de hecho este post está fijado en su perfil de Instagram, y los internautas no están siendo muy amables con ella en la sección de comentarios, dejando emojis de ratas.

¿Quién es la mujer con la que Piqué le fue infiel a Shakira?

El año pasado, en julio de 2023, Kaiser compartió una tierna publicación en Facebook dedicada a su afamada amiga: “La primera vez que conocí a Shakira, ella tenía un increíblemente carácter fuerte y encontraba cualquier excusa para no ejercitarse. Pero yo fui implacable. En más de una ocasión, de hecho, me sentaba afuera de su estudio de grabación hasta la 1 de la mañana para hacer que ella entrenara (desde entonces ella ha admitido que si se quedaba ahí asta tarde yo me rendiría), ¡pero no!”, escribió ella.

El mensaje continúa: “13 años después, ella ha desarrollado una pasión por aprender todo lo que pueda sobre salud y bienestar, y sintiéndose su versión más fuerte. Ella también es una nerd como yo y quiere saber el porqué de todo, algo que yo saqué de ella… Ella continúa inspirándome con su fuerza y su fuerza de voluntad como una mujer, madre, artista, filántropa, empresaria… y ahora una entusiasta de la salud”.

Hasta el momento Shakira todavía sigue a Anna Kaiser y ninguna de las dos se ha referido a la situación de manera oficial.