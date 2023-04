Se habrían filtrado las fotos sin editar de Karol G para la revista GQ

Continúa la polémica en torno la portada que hizo la revista GQ de la cantante colombiana Karol G. A pesar de que el medio eliminó las imágenes de la paisa, aún los fanáticos de la artista no olvidan lo sucedido por la molestia que representó para la también conocida como ‘La Bichota’.

El propósito de la revista era enaltecer el éxito de la colombiana y el poder femenino que ha impuesto en el género urbano, sin embargo, para muchos resultó siendo una completa burla al aspecto físico de la cantante.

Desde hace tiempo, una de las características de Karol G es exaltar la belleza natural de las mujeres, por lo que no está de acuerdo con los cambios de edición que le hicieron a su cuerpo para la esta edición de GQ.

¿Se filtraron las fotos reales de Karol G para GQ?

En la portada de la más reciente edición del medio se puede ver que le hicieron varios retoques digitales a Karol, entre ellos, el pronunciar un poco más sus pómulos, la disminución de sus cachetes, el aumento de sus labios, el adelgazamiento de su cintura, entre otros.

A través de las redes sociales de la paisa, ella dejó ver su inconformismo con lo que había pasado. Por ello, escribió:

“No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”.

“Agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”, añadió.

Finalmente, agregó: “Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto hacia mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”.

Debido a toda la polémica, los fanáticos de la paisa habrían logrado encontrar el detrás de cámaras de las imágenes que salieron a luz pública.

Allí, aparece ‘La Bichota’ con el mismo atuendo que en la portada de GQ, pero, sin los múltiples arreglos que le hicieron. A pesar de lo anterior, aun no se ha confirmado si las imágenes son reales.